https://ria.ru/20240621/lavrov-1954456038.html

НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 21.06.2024

НАТО хочет единолично решать вопросы безопасности, заявил Лавров

НАТО планирует помешать созданию евразийской структуры безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:09

2024-06-21T11:09

2024-06-21T11:53

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АЛМА-АТА, 21 июн — РИА Новости. НАТО планирует помешать созданию евразийской структуры безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ. "НАТО всячески будет препятствовать таким справедливым процессам (формированию архитектуры безопасности в Евразии. — Прим. ред.), но это абсолютно безальтернативный путь", — подчеркнул он.Лавров добавил, что в ОДКБ согласны с необходимостью формирования архитектуры безопасности в Евразии. "Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО", — отметил глава российской дипломатии. Он указал, что Североатлантический альянс стремится "приватизировать, подмять под себя все вопросы, связанные с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве".На прошлой неделе президент Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии. Также необходимо сворачивать присутствие там внерегиональных военных сил.Как подчеркнул глава государства, Россия заинтересована, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности.

https://ria.ru/20240614/lavrov-1952889865.html

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евразия, россия, сергей лавров, нато, одкб