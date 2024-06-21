https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html

Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ - РИА Новости, 21.06.2024

Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ

Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:08

2024-06-21T11:08

2024-06-21T11:12

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел ОДКБ не обсуждались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможная процедура выхода Армении из организации.По его словам, не обсуждались и возможные последствия такого шага."Гадать, если бы да кабы - это не в традициях дипломатии. Как я уже сказал, да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало", - отметил он.

https://ria.ru/20240621/lavrov-1954456038.html

https://ria.ru/20240621/oon-1954454225.html

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в мире, армения, ереван, одкб, сергей лавров, россия