https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html
Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ
Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ - РИА Новости, 21.06.2024
Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ
Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:08
2024-06-21T11:08
2024-06-21T11:12
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел ОДКБ не обсуждались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможная процедура выхода Армении из организации.По его словам, не обсуждались и возможные последствия такого шага."Гадать, если бы да кабы - это не в традициях дипломатии. Как я уже сказал, да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало", - отметил он.
https://ria.ru/20240621/lavrov-1954456038.html
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в мире, армения, ереван, одкб, сергей лавров, россия
В мире, Армения, Ереван, ОДКБ, Сергей Лавров, Россия
Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ
Лавров: процедура выхода Армении на заседании СМИД ОДКБ не обсуждалась
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Армения не направляла документов по возможному выходу из ОДКБ, поэтому этот вопрос и возможные последствия выхода республики на совете министров иностранных дел ОДКБ не обсуждались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ответ сразу: нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало", - заявил Лавров на своем брифинге по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможная процедура выхода Армении из организации.
По его словам, не обсуждались и возможные последствия такого шага.
"Гадать, если бы да кабы - это не в традициях дипломатии. Как я уже сказал, да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало", - отметил он.