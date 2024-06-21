https://ria.ru/20240621/latviya-1954575306.html

В посольстве России в Латвии раскритиковали поправки к закону об иммиграции

В посольстве России в Латвии раскритиковали поправки к закону об иммиграции - РИА Новости, 21.06.2024

В посольстве России в Латвии раскритиковали поправки к закону об иммиграции

Поправки к латвийскому закону об иммиграции, по которым еще пять тысяч россиян обязаны сдать экзамен по латышскому языку под угрозой депортации, нарушают... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:04

2024-06-21T17:04

2024-06-21T17:04

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поправки к латвийскому закону об иммиграции, по которым еще пять тысяч россиян обязаны сдать экзамен по латышскому языку под угрозой депортации, нарушают международные обязательства Риги в отношении нацменьшинств, заявило посольство РФ в Латвии. Парламент Латвии на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которым сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону, нововведения коснутся примерно пяти тысяч человек. "Российская сторона, как неоднократно заявлялось, считает подобное нормотворчество дискриминационным, нарушающим закрепленные в ряде международных документов обязательства Латвии в отношении национальных меньшинств, в частности, русскоязычного. Обычная логика и здравый смысл подсказывают, что данная категория граждан, десятилетия проживающая здесь, никоим образом не может представлять угрозу для этой страны", - написало посольство в Telegram-канале. Дипмиссия указала, что поправки противоречат российско-латвийскому соглашению, согласно которому военным пенсионерам гарантируется право на "беспрепятственное проживание на территории Латвии". "Убеждены, что подобная политика по выдавливанию из страны россиян, внёсших значительный вклад в становление и развитие Латвийского государства, не соответствует интересам народов наших государств. Не способствует она и дальнейшему становлению Латвии в качестве, как заявлено в конституции, "независимой демократической республики", где суверенная власть "принадлежит народу", - добавили в посольстве. В марте 2024 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что передало в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в Латвии, если они еще находятся в стране, их депортируют. В мае глава МВД Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из них покинули Латвию сами через третьи шенгенские страны, главным образом Эстонию, 34 россиянина МВД распорядилось депортировать, местонахождение 100 установить не удалось. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240315/latviya-1933084386.html

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932887122.html

https://ria.ru/20240215/trebovaniya-1927625364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, россия, рига