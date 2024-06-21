https://ria.ru/20240621/labaratoriya_kasperskogo-1954410930.html

В Kaspersky отреагировали на ограничения со стороны США

В Kaspersky отреагировали на ограничения со стороны США - РИА Новости, 21.06.2024

В Kaspersky отреагировали на ограничения со стороны США

"Лаборатория Касперского" намерена использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами после... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T01:33

2024-06-21T01:33

2024-06-21T01:59

сша

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299370_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8de94f5cc85fede4a332af4d076a5c11.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" намерена использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами после запрета на использование ее программного обеспечения в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности", — заявили в "Лаборатории Касперского".При этом в компании заверили, что в других странах ее бизнесу ничего не угрожает.В "Лаборатории Касперского" также отметили, что несмотря на готовность к проверке продуктов компании третьей стороной, американское министерство торговли ввело запрет, "вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов". "Компания планирует использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами", — добавили в "Лаборатории Касперского".Там также отметили, что решение американских властей будет способствовать развитию киберпреступности. "Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет", — заявили в компании.В пресс-службе добавили, что на протяжении двадцати шести лет решения компании защитили более миллиарда устройств во всем мире. Кроме того, "Лаборатория Касперского" была первой компанией в области кибербезопасности, которая запустила инициативу по информационной открытости в 2017 году. Она включает в себя масштабный пакет мер для подтверждения прозрачности ведения бизнеса и процессов разработки, а также безопасности и надежности решений."Решение министерства торговли США игнорирует эти заслуги компании", — отметили в "Лаборатории Касперского".В четверг министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". Компанию обвинили в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.Власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании.

https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html

https://ria.ru/20240523/kasperskiy-1947987869.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, лаборатория касперского