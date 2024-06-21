https://ria.ru/20240621/kurs-1954536925.html
В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты
В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты - РИА Новости, 21.06.2024
В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты
Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:13
2024-06-21T15:13
2024-06-21T15:13
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта", - заявили в ЦБ РФ. "Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - добавили там же. Как ранее в пятницу сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации до 60% с 80%. Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты
ЦБ: устойчивость курса нацвалюты определяется соотношением экспорта и импорта
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта", - заявили в ЦБ РФ
.
"Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - добавили там же.
Как ранее в пятницу сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации до 60% с 80%.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.