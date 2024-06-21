https://ria.ru/20240621/kurs-1954536925.html

В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты

В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты - РИА Новости, 21.06.2024

В ЦБ рассказали, чем определяется устойчивость курса нацвалюты

Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:13

2024-06-21T15:13

2024-06-21T15:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта", - заявили в ЦБ РФ. "Вместе с тем, смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит бизнесу проведение платежей", - добавили там же. Как ранее в пятницу сообщалось на сайте кабмина, правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации до 60% с 80%. Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ в октябре для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Указанная мера действует до 30 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954529632.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)