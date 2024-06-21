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Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны - РИА Новости, 21.06.2024
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару опускается после публикации статистики деловой активности еврозоны, которая неожиданно продемонстрировала снижение, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:19
2024-06-21T13:19
2024-06-21T13:25
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс евро к доллару опускается после публикации статистики деловой активности еврозоны, которая неожиданно продемонстрировала снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару опускается до 1,0682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,07 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 158,69 иены со 158,90 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 105,75 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,8 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже прогноза в 52,5 пункта. Индексы промышленности и услуг также оказались ниже ожиданий. Индексы деловой активности Германии в июне оказались также ниже прогнозов, при этом промышленный составил 43,4 пункта, а значение ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. PMI Франции также оказались ниже ожиданий. На стоимость доллара также может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в пятницу в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Аналитики полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось до 4,1 миллиона с 4,14 миллиона месяцем ранее.
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экономика, сша, германия, франция
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Германия, Франция
Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару опустился до 1,0682 доллара
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс евро к доллару опускается после публикации статистики деловой активности еврозоны, которая неожиданно продемонстрировала снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару опускается до 1,0682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,07 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 158,69 иены со 158,90 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) растёт на 0,15%, до 105,75 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,8 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже прогноза в 52,5 пункта. Индексы промышленности и услуг также оказались ниже ожиданий.
Индексы деловой активности Германии
в июне оказались также ниже прогнозов, при этом промышленный составил 43,4 пункта, а значение ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. PMI Франции
также оказались ниже ожиданий.
На стоимость доллара также может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в пятницу в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Аналитики полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось до 4,1 миллиона с 4,14 миллиона месяцем ранее.