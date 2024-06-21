https://ria.ru/20240621/kurs-1954498360.html

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны - РИА Новости, 21.06.2024

Евро дешевеет к доллару после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару опускается после публикации статистики деловой активности еврозоны, которая неожиданно продемонстрировала снижение, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:19

2024-06-21T13:19

2024-06-21T13:25

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Курс евро к доллару опускается после публикации статистики деловой активности еврозоны, которая неожиданно продемонстрировала снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.30 мск курс евро к доллару опускается до 1,0682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,07 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 158,69 иены со 158,90 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 105,75 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 50,8 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее, что оказалось ниже прогноза в 52,5 пункта. Индексы промышленности и услуг также оказались ниже ожиданий. Индексы деловой активности Германии в июне оказались также ниже прогнозов, при этом промышленный составил 43,4 пункта, а значение ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. PMI Франции также оказались ниже ожиданий. На стоимость доллара также может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в пятницу в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Аналитики полагают, что число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось до 4,1 миллиона с 4,14 миллиона месяцем ранее.

https://ria.ru/20240621/rubl-1954409792.html

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экономика, сша, германия, франция