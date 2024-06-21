Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине
Кулеба: участие РФ в саммите по Украине возможно по формату зерновой инициативы
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Участие России во втором саммите по Украине возможно по формату Черноморской зерновой инициативы, считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Шестнадцатого июня он заявил, что следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия.
"Участие РФ во втором саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией", — приводит слова Кулебы издание "Зеркало недели".
Он также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального юга.
"Рассматривается не только Саудовская Аравия. Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению", — добавил глава МИД.
Руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо 16 июня заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.
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Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.