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Эстонские пограничники накануне досрочно закрыли погранпереход в Нарве
Эстонские пограничники накануне досрочно закрыли погранпереход в Нарве - РИА Новости, 21.06.2024
Эстонские пограничники накануне досрочно закрыли погранпереход в Нарве
Эстонские пограничники в четверг вечером досрочно закрыли пограничный с Россией пункт "Нарва-1", расположенного между Нарвой и Ивангородом, - причиной стала... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:45
2024-06-21T10:45
2024-06-21T10:46
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Эстонские пограничники в четверг вечером досрочно закрыли пограничный с Россией пункт "Нарва-1", расположенного между Нарвой и Ивангородом, - причиной стала большая очередь в полтысячи человек, сообщает телерадиокомпания ERR. "На мосту стояло около 500 человек, ожидающих возможности попасть в Российскую Федерацию... Когда людей на мосту стало слишком много, полиция приняла решение закрыть раньше времени погранпереход в Нарве из-за большой очереди", - говорится в сообщении. По данным ERR, эстонские власти решили досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы по направлению из Эстонии в РФ, поскольку, по их утверждению, Россия якобы "медленно проводила пограничный контроль". Отмечается, что в этой связи эстонские власти начали пропускать через погранконтроль меньше людей, пытаясь регулировать пересечение границы на эстонской стороне. При этом телерадиокомпания отмечает, что утром в пятницу еще до открытия у погранперехода уже образовалась очередь, состоящая примерно из 1 тысячи человек. С 1 мая власти Эстонии перевели работу пункта пропуска "Нарва-1" на сокращенный режим. Теперь уже более месяца он открыт ежедневно с 7.00 до 23.00, а не круглосуточно.
https://ria.ru/20240619/estoniya-1953874147.html
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в мире, россия, нарва, эстония
В мире, Россия, Нарва, Эстония
Эстонские пограничники накануне досрочно закрыли погранпереход в Нарве
ERR: Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП "Нарва-1" из-за очереди