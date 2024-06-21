https://ria.ru/20240621/kosmos-1954561966.html
Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса
Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса - РИА Новости, 21.06.2024
Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса
Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан выступают за мирное использование космических систем, будут активизировать диалог по сотрудничеству... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:32
2024-06-21T16:32
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан выступают за мирное использование космических систем, будут активизировать диалог по сотрудничеству государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в использовании космоса в мирных целях, говорится в заявлении глав МИД организации. "Выступаем за использование гражданских космических систем, включая коммерческие, а также достижений космической науки, технологий и услуг исключительно в заявленных мирных целях, подтверждаем недопустимость задействования гражданских космических систем и соответствующей наземной инфраструктуры в незаявленных целях", - говорится в совместном заявлении по итогам расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. В документе также подчеркивается, что страны по итогам расширенного заседания, в котором не участвовала армянская сторона, главы МИД согласились активизировать диалог по широкому спектру вопросов, связанных с укреплением международного сотрудничества стран ОДКБ в исследовании космоса в мирных целях. В ОДКБ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.
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РИА Новости
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космос - риа наука, россия, одкб
Космос - РИА Наука, Россия, ОДКБ
Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса
Страны ОДКБ активизируют диалог по использованию космоса в мирных целях
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан выступают за мирное использование космических систем, будут активизировать диалог по сотрудничеству государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в использовании космоса в мирных целях, говорится в заявлении глав МИД организации.
"Выступаем за использование гражданских космических систем, включая коммерческие, а также достижений космической науки, технологий и услуг исключительно в заявленных мирных целях, подтверждаем недопустимость задействования гражданских космических систем и соответствующей наземной инфраструктуры в незаявленных целях", - говорится в совместном заявлении по итогам расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате
.
В документе также подчеркивается, что страны по итогам расширенного заседания, в котором не участвовала армянская сторона, главы МИД согласились активизировать диалог по широкому спектру вопросов, связанных с укреплением международного сотрудничества стран ОДКБ в исследовании космоса в мирных целях.
В ОДКБ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения
.