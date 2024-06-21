https://ria.ru/20240621/kosmos-1954561966.html

Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса

Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса - РИА Новости, 21.06.2024

Страны ОДКБ выступили за мирное использование космоса

Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан выступают за мирное использование космических систем, будут активизировать диалог по сотрудничеству... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

2024-06-21T16:32

космос - риа наука

россия

одкб

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан выступают за мирное использование космических систем, будут активизировать диалог по сотрудничеству государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в использовании космоса в мирных целях, говорится в заявлении глав МИД организации. "Выступаем за использование гражданских космических систем, включая коммерческие, а также достижений космической науки, технологий и услуг исключительно в заявленных мирных целях, подтверждаем недопустимость задействования гражданских космических систем и соответствующей наземной инфраструктуры в незаявленных целях", - говорится в совместном заявлении по итогам расширенного заседания министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате. В документе также подчеркивается, что страны по итогам расширенного заседания, в котором не участвовала армянская сторона, главы МИД согласились активизировать диалог по широкому спектру вопросов, связанных с укреплением международного сотрудничества стран ОДКБ в исследовании космоса в мирных целях. В ОДКБ входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Армения.

https://ria.ru/20240412/sekret-1939455148.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, одкб