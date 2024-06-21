В МИД Южной Кореи вызвали российского посла
Посол Зиновьев пробыл в МИД Южной Кореи чуть более 30 минут
© РИА НовостиПосол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД страны в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
© РИА Новости
Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД страны в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
СЕУЛ, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Южной Кореи решил вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
В РФ заявляли ранее, что документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Как передает корреспондент РИА Новости, посол прибыл в МИД около 13.57 (7.57 мск), а вышел около 14.30 (8.30 мск).
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, заявив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.