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В МИД Южной Кореи вызвали российского посла - РИА Новости, 21.06.2024
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08:55 21.06.2024 (обновлено: 10:24 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/koreya-1954429840.html
В МИД Южной Кореи вызвали российского посла
В МИД Южной Кореи вызвали российского посла - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД Южной Кореи вызвали российского посла
Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:55
2024-06-21T10:24
в мире
россия
южная корея
георгий зиновьев
владимир путин
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визит путина в кндр
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СЕУЛ, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МИД Южной Кореи решил вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В РФ заявляли ранее, что документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Как передает корреспондент РИА Новости, посол прибыл в МИД около 13.57 (7.57 мск), а вышел около 14.30 (8.30 мск). Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, заявив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html
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в мире, россия, южная корея, георгий зиновьев, владимир путин, ким чен ын, оон, визит путина в кндр
В мире, Россия, Южная Корея, Георгий Зиновьев, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, Визит Путина в КНДР
В МИД Южной Кореи вызвали российского посла

Посол Зиновьев пробыл в МИД Южной Кореи чуть более 30 минут

© РИА НовостиПосол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД страны в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД страны в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
© РИА Новости
Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев был вызван в МИД страны в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МИД Южной Кореи решил вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР, сообщили СМИ
Вчера, 05:33
В РФ заявляли ранее, что документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран.
Как передает корреспондент РИА Новости, посол прибыл в МИД около 13.57 (7.57 мск), а вышел около 14.30 (8.30 мск).
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, заявив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время совместного фотографирования в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 09:43
 
В миреРоссияЮжная КореяГеоргий ЗиновьевВладимир ПутинКим Чен ЫнООНВизит Путина в КНДР
 
 
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