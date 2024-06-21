https://ria.ru/20240621/koreya-1954429840.html

В МИД Южной Кореи вызвали российского посла

В МИД Южной Кореи вызвали российского посла - РИА Новости, 21.06.2024

В МИД Южной Кореи вызвали российского посла

Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:55

2024-06-21T08:55

2024-06-21T10:24

в мире

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южная корея

георгий зиновьев

владимир путин

ким чен ын

оон

визит путина в кндр

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СЕУЛ, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев пробыл в МИД страны чуть более 30 минут, его вызвали в связи с новым договором РФ и КНДР, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МИД Южной Кореи решил вызвать российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. В РФ заявляли ранее, что документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран. Как передает корреспондент РИА Новости, посол прибыл в МИД около 13.57 (7.57 мск), а вышел около 14.30 (8.30 мск). Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, заявив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, южная корея, георгий зиновьев, владимир путин, ким чен ын, оон, визит путина в кндр