https://ria.ru/20240621/kontrabanda-1954443759.html

В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде

В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде - РИА Новости, 21.06.2024

В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде

Работников рыбодобывающего предприятия в Приморье заподозрили в контрабанде в Китай макруруса стоимостью более 100 миллионов рублей, региональная оперативная... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:17

2024-06-21T10:17

2024-06-21T10:17

происшествия

китай

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Работников рыбодобывающего предприятия в Приморье заподозрили в контрабанде в Китай макруруса стоимостью более 100 миллионов рублей, региональная оперативная таможня возбудила в отношении них уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Согласно материалам уголовного дела, работники рыбоперерабатывающего предприятия Приморья в период с января по декабрь 2020 года организовали экспорт в КНР макруруса массой свыше 1,7 тонны стоимостью 100,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом для перемещения рыбы через границу они предоставили в таможню недостоверные сведения. Следствие установило, что отгрузка рыбы велась с территории предприятия, не обладающего статусом экспортера. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20220712/neft-1802080351.html

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происшествия, китай, россия, дальневосточная транспортная прокуратура