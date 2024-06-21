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В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде - РИА Новости, 21.06.2024
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10:17 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kontrabanda-1954443759.html
В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде
В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде - РИА Новости, 21.06.2024
В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде
Работников рыбодобывающего предприятия в Приморье заподозрили в контрабанде в Китай макруруса стоимостью более 100 миллионов рублей, региональная оперативная... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:17
2024-06-21T10:17
происшествия
китай
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Работников рыбодобывающего предприятия в Приморье заподозрили в контрабанде в Китай макруруса стоимостью более 100 миллионов рублей, региональная оперативная таможня возбудила в отношении них уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Согласно материалам уголовного дела, работники рыбоперерабатывающего предприятия Приморья в период с января по декабрь 2020 года организовали экспорт в КНР макруруса массой свыше 1,7 тонны стоимостью 100,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом для перемещения рыбы через границу они предоставили в таможню недостоверные сведения. Следствие установило, что отгрузка рыбы велась с территории предприятия, не обладающего статусом экспортера. Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
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происшествия, китай, россия, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Китай, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье работников рыбодобывающего предприятия заподозрили в контрабанде

В Приморье сотрудников предприятия заподозрили в контрабанде макруруса

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРаботники рыбоперерабатывающего завода
Работники рыбоперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Работники рыбоперерабатывающего завода. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Работников рыбодобывающего предприятия в Приморье заподозрили в контрабанде в Китай макруруса стоимостью более 100 миллионов рублей, региональная оперативная таможня возбудила в отношении них уголовное дело, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Согласно материалам уголовного дела, работники рыбоперерабатывающего предприятия Приморья в период с января по декабрь 2020 года организовали экспорт в КНР макруруса массой свыше 1,7 тонны стоимостью 100,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
При этом для перемещения рыбы через границу они предоставили в таможню недостоверные сведения. Следствие установило, что отгрузка рыбы велась с территории предприятия, не обладающего статусом экспортера.
Ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
В ЛНР рассказали о краже СБУ нефти из нефтепровода на границе с Россией
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ПроисшествияКитайРоссияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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