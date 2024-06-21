https://ria.ru/20240621/konkurs-1954540165.html

В России запустили конкурс лучших практик стран БРИКС

В России запустили конкурс лучших практик стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024

В России запустили конкурс лучших практик стран БРИКС

Конкурс лучших практик стран БРИКС, в частности, в сфере экономики, запущен в России в рамках мероприятий председательства РФ в объединении, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:22

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технологии

россия

москва

сергей катырин

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торгово-промышленная палата рф

центр международной торговли

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Конкурс лучших практик стран БРИКС, в частности, в сфере экономики, запущен в России в рамках мероприятий председательства РФ в объединении, сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "Вместе с Агентством стратегических инициатив мы запускаем сегодня конкурс лучших практик БРИКС (BRICS Solutions Awards)", – сказал он на полях полугодового заседания Делового совета БРИКС. По словам Катырина, конкурс задуман как инструмент поиска проектов и идей, которые направлены на улучшение качества жизни граждан и способствуют обмену передовым опытом между странами БРИКС. "Его цель - содействие экономическому росту и увеличению благосостояния населения, снижение регуляторного воздействия на национальном уровне и формирование пула совместных проектов стран БРИКС", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, участники конкурса представят проекты в 8 различных номинациях, связанных, в частности, с экологией, цифровыми услугами, креативной экономикой. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 17 и 18 октября в Центре международной торговли в Москве, заключил глава ТПП РФ.

https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html

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