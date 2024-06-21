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В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры - РИА Новости, 21.06.2024
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07:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kompyutery-1954422641.html
В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры
В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры - РИА Новости, 21.06.2024
В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры
Применение на практике квантовых компьютеров приведет к появлению задач, которые люди сейчас даже не могут себе представить, считает сооснователь Российского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:04
2024-06-21T07:04
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Применение на практике квантовых компьютеров приведет к появлению задач, которые люди сейчас даже не могут себе представить, считает сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов. "Многие ученые указывают на то, что с появлением мощных квантовых вычислителей появятся задачи, которые мы сейчас даже не представляем", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости. "Обычно так и происходит - глобальные технологические перевороты приводят к глобальным изменениям в жизни общества, в культуре и так далее. Когда мы от проводных телефонов перешли к мобильным и добавили туда интернет – возник громадный эффект соцсетей. Но никто не мог предсказать, что погружение в них будет таким глубоким. Но что кардинально изменилось с точки зрения технологий? Просто стало передаваться значительно больше информации в единицу времени. И произошли вот такие принципиальные изменения", - добавил собеседник агентства. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты - 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу - и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным классическим суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявлял генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в 2023 году.
https://ria.ru/20240212/svyaz-1925978697.html
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технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры

"Росатом": квантовые компьютеры породят задачи, непредсказуемые сейчас

© Pixabay / TheDigitalArtist Квантовый компьютер
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Pixabay / TheDigitalArtist
Квантовый компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Применение на практике квантовых компьютеров приведет к появлению задач, которые люди сейчас даже не могут себе представить, считает сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
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"Многие ученые указывают на то, что с появлением мощных квантовых вычислителей появятся задачи, которые мы сейчас даже не представляем", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости.
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"Обычно так и происходит - глобальные технологические перевороты приводят к глобальным изменениям в жизни общества, в культуре и так далее. Когда мы от проводных телефонов перешли к мобильным и добавили туда интернет – возник громадный эффект соцсетей. Но никто не мог предсказать, что погружение в них будет таким глубоким. Но что кардинально изменилось с точки зрения технологий? Просто стало передаваться значительно больше информации в единицу времени. И произошли вот такие принципиальные изменения", - добавил собеседник агентства.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты - 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу - и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным классическим суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
"Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявлял генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в 2023 году.
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ТехнологииРоссияРуслан Юнусов ("Росатом")Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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