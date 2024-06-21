https://ria.ru/20240621/kollaps-1954420347.html
"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе
"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе - РИА Новости, 21.06.2024
"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе
Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, заявил в своем Facebook* украинский... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:02
2024-06-21T06:02
2024-06-21T06:02
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ."Коллапс модели развития Украины "зерно и мозги", которую все эти годы "пушили" (продвигали – Прим. Ред.) на международных форумах, особенно в Давосе. О таком закономерном исходе я писал еще несколько лет назад. По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны", — написал он.Украина, как отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы."Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающее будущее", — указал он.По словам экономиста, IT-сектор нуждается в стабильной инфраструктуре и низких рисках, как показывает статистика, 20% специалистов в этой области уже покинули Украину.В сфере трудовой миграции до конфликта работала модель "зарабатываем в Европе — инвестируем в Украину", однако сейчас она изменилась: переезд в Европу или Северную Америку и вывоз семьи. В результате переводы трудовых мигрантов из-за рубежа на Украину резко сократились, сообщил Кущ."По аграрному экспорту: очевидно, что логистические и транспортные проблемы будут только нарастать. В негативном сценарии нам нужно научиться жить без фактора черноморских портов — в любой момент они могут быть заблокированы", — предупредил экономист.Кроме того, по его оценке, существует и фактор утраты рыночных позиций на мировых рынках: Европе украинское зерно не нужно, а в Китае его будет вытеснять Россия."И этот прогноз также подтверждается цифрами. В 2021 году у нас был рекорд: 85 миллионов тонн зерновых и 22 миллиона масличных. В 2024 году прогнозируется уже 60 миллионов тонн зерновых — падение на более чем 20%", — указал аналитик.При этом украинское правительство хаотически цепляется за эту сырьевую модель, "как утопленник за соломинку", посетовал Кущ."И это все вместо того, чтобы признать эволюционную тупиковость нашей ветви экономического развития и начать двигаться в правильном направлении", — резюмировал аналитик.В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за новой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947133504.html
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954072381.html
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в мире, украина, европа, россия, алексей кущ, верховная рада украины
В мире, Украина, Европа, Россия, Алексей Кущ, Верховная Рада Украины
"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе
Аналитик Кущ: экономическая модель развития Украины переживает коллапс
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ.
"Коллапс модели развития Украины
"зерно и мозги", которую все эти годы "пушили" (продвигали – Прим. Ред.) на международных форумах, особенно в Давосе. О таком закономерном исходе я писал еще несколько лет назад. По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны", — написал он.
Украина, как отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы.
"Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающее будущее", — указал он.
По словам экономиста, IT-сектор нуждается в стабильной инфраструктуре и низких рисках, как показывает статистика, 20% специалистов в этой области уже покинули Украину.
В сфере трудовой миграции до конфликта работала модель "зарабатываем в Европе
— инвестируем в Украину", однако сейчас она изменилась: переезд в Европу или Северную Америку
и вывоз семьи. В результате переводы трудовых мигрантов из-за рубежа на Украину резко сократились, сообщил Кущ.
"По аграрному экспорту: очевидно, что логистические и транспортные проблемы будут только нарастать. В негативном сценарии нам нужно научиться жить без фактора черноморских портов — в любой момент они могут быть заблокированы", — предупредил экономист.
Кроме того, по его оценке, существует и фактор утраты рыночных позиций на мировых рынках: Европе украинское зерно не нужно, а в Китае
его будет вытеснять Россия
.
"И этот прогноз также подтверждается цифрами. В 2021 году у нас был рекорд: 85 миллионов тонн зерновых и 22 миллиона масличных. В 2024 году прогнозируется уже 60 миллионов тонн зерновых — падение на более чем 20%", — указал аналитик.
При этом украинское правительство хаотически цепляется за эту сырьевую модель, "как утопленник за соломинку", посетовал Кущ.
"И это все вместо того, чтобы признать эволюционную тупиковость нашей ветви экономического развития и начать двигаться в правильном направлении", — резюмировал аналитик.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады
Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за новой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.