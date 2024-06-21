https://ria.ru/20240621/kollaps-1954420347.html

"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе

"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе - РИА Новости, 21.06.2024

"Закономерный исход": в Киеве заявили о коллапсе

Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, заявил в своем Facebook* украинский... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T06:02

2024-06-21T06:02

2024-06-21T06:02

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ."Коллапс модели развития Украины "зерно и мозги", которую все эти годы "пушили" (продвигали – Прим. Ред.) на международных форумах, особенно в Давосе. О таком закономерном исходе я писал еще несколько лет назад. По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными и сгорели в горниле войны", — написал он.Украина, как отметил Кущ, экспортировала три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы."Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающее будущее", — указал он.По словам экономиста, IT-сектор нуждается в стабильной инфраструктуре и низких рисках, как показывает статистика, 20% специалистов в этой области уже покинули Украину.В сфере трудовой миграции до конфликта работала модель "зарабатываем в Европе — инвестируем в Украину", однако сейчас она изменилась: переезд в Европу или Северную Америку и вывоз семьи. В результате переводы трудовых мигрантов из-за рубежа на Украину резко сократились, сообщил Кущ."По аграрному экспорту: очевидно, что логистические и транспортные проблемы будут только нарастать. В негативном сценарии нам нужно научиться жить без фактора черноморских портов — в любой момент они могут быть заблокированы", — предупредил экономист.Кроме того, по его оценке, существует и фактор утраты рыночных позиций на мировых рынках: Европе украинское зерно не нужно, а в Китае его будет вытеснять Россия."И этот прогноз также подтверждается цифрами. В 2021 году у нас был рекорд: 85 миллионов тонн зерновых и 22 миллиона масличных. В 2024 году прогнозируется уже 60 миллионов тонн зерновых — падение на более чем 20%", — указал аналитик.При этом украинское правительство хаотически цепляется за эту сырьевую модель, "как утопленник за соломинку", посетовал Кущ."И это все вместо того, чтобы признать эволюционную тупиковость нашей ветви экономического развития и начать двигаться в правильном направлении", — резюмировал аналитик.В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за новой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947133504.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954072381.html

https://ria.ru/20240612/finansirovanie-1952362031.html

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в мире, украина, европа, россия, алексей кущ, верховная рада украины