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Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
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04:02 21.06.2024 (обновлено: 04:32 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kndr-1954416187.html
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков
Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:02
2024-06-21T04:32
политика
россия
пхеньян
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня.
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политика, россия, пхеньян, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков

Песков: отдельной встречи министров обороны России и КНДР в Пхеньяне не было

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на российско-корейских переговорах в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на российско-корейских переговорах в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на российско-корейских переговорах в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии, заявил Путин
Вчера, 19:02
Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня.
 
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