https://ria.ru/20240621/kndr-1954416187.html

Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков

Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков - РИА Новости, 21.06.2024

Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков

Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T04:02

2024-06-21T04:02

2024-06-21T04:32

политика

россия

пхеньян

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня.

https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html

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политика, россия, пхеньян, владимир путин, дмитрий песков