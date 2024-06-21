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Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков
Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:02
2024-06-21T04:02
2024-06-21T04:32
политика
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отдельной встречи министров обороны РФ и КНДР на полях визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня.
https://ria.ru/20240620/putin-1954356202.html
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политика, россия, пхеньян, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР не было, сообщил Песков
Песков: отдельной встречи министров обороны России и КНДР в Пхеньяне не было