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Китай обвинил ЕС в провоцировании торговых конфликтов - РИА Новости, 21.06.2024
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14:03 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kitay-1954514011.html
Китай обвинил ЕС в провоцировании торговых конфликтов
Китай обвинил ЕС в провоцировании торговых конфликтов - РИА Новости, 21.06.2024
Китай обвинил ЕС в провоцировании торговых конфликтов
ЕС провоцирует торговые конфликты, которые могут привести к "торговой войне", говорится в заявлении министерства коммерции КНР. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:03
2024-06-21T14:03
китай
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
экономика
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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. ЕС провоцирует торговые конфликты, которые могут привести к "торговой войне", говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. "Нынешние торговые трения между Китаем и ЕС - это не то, что Китай хотел бы видеть", - говорится в заявлении официального представителя китайского ведомства, размещенного на официальном сайте министерства коммерции КНР в пятницу. В ведомстве отметили, что Китай всегда следовал правилам ВТО и проявлял осмотрительность и сдержанность при использовании мер по защите торговли. "К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ответственность полностью лежит на стороне ЕС", - отмечается в заявлении. В министерстве подчеркнули, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы. Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.
https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html
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китай, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), экономика
Китай, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Китай обвинил ЕС в провоцировании торговых конфликтов

Власти Китая: ЕС провоцирует споры, которые могут привести к торговой войне

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. ЕС провоцирует торговые конфликты, которые могут привести к "торговой войне", говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Европейская комиссия ранее заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя.
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Китай выразил недовольство планами ЕС ввести пошлины на электромобили
12 июня, 15:54
В ответ министерство коммерции Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС.
"Нынешние торговые трения между Китаем и ЕС - это не то, что Китай хотел бы видеть", - говорится в заявлении официального представителя китайского ведомства, размещенного на официальном сайте министерства коммерции КНР в пятницу.
В ведомстве отметили, что Китай всегда следовал правилам ВТО и проявлял осмотрительность и сдержанность при использовании мер по защите торговли.
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Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая
21 мая, 10:35
"К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры… ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ответственность полностью лежит на стороне ЕС", - отмечается в заявлении.
В министерстве подчеркнули, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
Ранее в Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.
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Вчера, 11:02
 
КитайБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
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