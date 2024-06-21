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Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin - РИА Новости, 21.06.2024
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12:10 21.06.2024 (обновлено: 12:35 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kitay-1954473968.html
Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin
Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin - РИА Новости, 21.06.2024
Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin
Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления МИД КНР. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:10
2024-06-21T12:35
китай
lockheed martin
в мире
тайвань
сша
технологии
нэнси пелоси
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления МИД КНР.Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон.Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.В соответствии с законами КНР, "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании, санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave).Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на територии КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями.Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240621/kitay-1954453854.html
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китай, lockheed martin , в мире, тайвань, сша, технологии, нэнси пелоси, министерство обороны сша, государственный департамент сша
Китай, Lockheed Martin , В мире, Тайвань, США, Технологии, Нэнси Пелоси, Министерство обороны США, Государственный департамент США
Китай ввел санкции против американской компаний Lockheed Martin

Китай ввел санкции против Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай ввел санкции против американского производителя оружия Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню, следует из заявления МИД КНР.
Ранее агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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Вчера, 11:02
Как следует из заявления, опубликованного в пятницу на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
В соответствии с законами КНР, "Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin".
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В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures. Среди сотрудников компании, санкции были введены в отношении генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, а также финансового директора Джея Малаве (Jesus Malave).
Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на територии КНР, соответствующим лицам запрещается въезд на территорию КНР, им не будут выдаваться въездные визы. Организации и частные лица на территории Китая не будут осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с соответствующими лицами и компаниями.
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Меры вступают в силу с 21 июня текущего года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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