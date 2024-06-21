https://ria.ru/20240621/kitay-1954453854.html
Китай назвал торговое сотрудничество с Россией законным правом
Китай назвал торговое сотрудничество с Россией законным правом - РИА Новости, 21.06.2024
Китай назвал торговое сотрудничество с Россией законным правом
Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо, заявил на брифинге в пятницу РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:02
2024-06-21T11:02
2024-06-21T11:02
экономика
технологии
китай
россия
япония
есимаса хаяси
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за якобы обход санкций против России. "Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды, это законное право Китая, не допускающее внешнего вмешательства", - заявил дипломат. Согласно обнародованному МИД Японии списку, в санкционный список попали одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).
https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html
китай
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, китай, россия, япония, есимаса хаяси, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Япония, Есимаса Хаяси, Санкции в отношении России
Китай назвал торговое сотрудничество с Россией законным правом
МИД КНР: Китай осуществляет нормальное торговое сотрудничество с Россией
ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за якобы обход санкций против России.
«
"Китай осуществляет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды, это законное право Китая, не допускающее внешнего вмешательства", - заявил дипломат.
Согласно обнародованному МИД Японии списку, в санкционный список попали одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).