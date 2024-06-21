https://ria.ru/20240621/kim_chen_yn-1954423152.html

Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину

Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину - РИА Новости, 21.06.2024

Ким Чен Ын подарил Путину бюст и инкрустированную перламутром картину

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, посетившему Пхеньян 18-19 июня, его бюст с пожеланиями здоровья и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:16

2024-06-21T07:16

2024-06-21T07:25

россия

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москва

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, посетившему Пхеньян 18-19 июня, его бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом Путина над Красной площадью, свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. На белом бюсте, выполненном, по-видимому, из камня, российский президент изображен в пиджаке и галстуке, со спокойным выражением лица, он немного улыбается. На черном мраморном постаменте видны выгравированные золотыми буквами слова "Глубокоуважаемый" и "Желаю Вам здоровья". На картине, выполненной в традиционной корейской технике инкрустации "начжон чхильги", когда на черную лаковую основу наносятся кусочки перламутра, изображена Спасская башня Кремля и собор Василия Блаженного, перед которым располагается концертная сцена, устанавливаемая обычно по крупным праздникам. Последний раз Путин поднимался на нее вместе со своими оппонентами по президентским выборам по случаю митинг-концерта, посвященного юбилею воссоединения Крыма с Россией. Портрет Владимира Путина, исполненный в цвете, расположен по центру, внутри круглого обрамления в углублении картины. На картине небо над Красной площадью также усеяно залпами салюта. В последний раз он проводился 9 мая в честь Дня Победы, 80-я годовщина которого будет отмечаться в следующем году. В ходе нынешних переговоров Путин заявлял, что будет ждать Ким Чен Ына с ответным визитом в Москве, на что северокорейский лидер отреагировал улыбкой и кивком головы. Кроме того, на одной из фотографий президент России держит золотую медаль, по-видимому, также со своим изображением. ЦТАК при этом отмечает лишь, что Ким Чен Ын передал "подарок на память о визите президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина в нашу страну", а Путин передал северокорейскому руководителю "подарок, приготовленный от всей души".

https://ria.ru/20240620/aurus-1954395570.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953769476.html

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россия, пхеньян, москва, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр