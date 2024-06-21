Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1"
© Телеканал "Аль-Масира"Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
© Телеканал "Аль-Масира"
Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1", соответствующие кадры показала пресс-служба Вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"Катер-беспилотник "Тоуфан-1" несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью", — говорится в сообщении.
© Телеканал "Аль-Масира"Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
© Телеканал "Аль-Масира"
Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
По данным пресс-службы, катер-беспилотник также развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении близлежащих неподвижных и движущихся морских целей.
На этой неделе хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно Tutor, которое было ими подорвано и затонуло.
Ситуация в Йемене
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.