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Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства - РИА Новости, 21.06.2024
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20:56 21.06.2024 (обновлено: 21:25 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства - РИА Новости, 21.06.2024
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1",... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:56
2024-06-21T21:25
в мире
йемен
красное море
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1", соответствующие кадры показала пресс-служба Вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира". &quot;Катер-беспилотник &quot;Тоуфан-1&quot; несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью&quot;, — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, катер-беспилотник также развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении близлежащих неподвижных и движущихся морских целей. На этой неделе хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно Tutor, которое было ими подорвано и затонуло.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства

Хуситы впервые показали беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1"

© Телеканал "Аль-Масира"Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
Катер-беспилотник Тоуфан-1
© Телеканал "Аль-Масира"
Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
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ДОХА, 21 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые продемонстрировало беспилотный катер собственного производства "Тоуфан-1", соответствующие кадры показала пресс-служба Вооруженных сил хуситов в эфире телеканала "Аль-Масира".
«

"Катер-беспилотник "Тоуфан-1" несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью", — говорится в сообщении.

© Телеканал "Аль-Масира"Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
Катер-беспилотник Тоуфан-1
© Телеканал "Аль-Масира"
Катер-беспилотник "Тоуфан-1"
По данным пресс-службы, катер-беспилотник также развивает скорость до 35 морских миль в час и специализируется на поражении близлежащих неподвижных и движущихся морских целей.
На этой неделе хуситы сообщили, что поразили с помощью двух катеров-беспилотников в Красном море идущее в порт Израиля судно Tutor, которое было ими подорвано и затонуло.

Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Страны G7 призвали хуситов прекратить атаковать суда на Ближнем Востоке
14 июня, 18:29
 
В миреЙеменКрасное мореИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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