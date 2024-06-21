https://ria.ru/20240621/khotsenko-1954632368.html

Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби

Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2024

Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби

Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T21:27

2024-06-21T21:27

2024-06-21T21:27

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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства. В пятницу, 21 июня, на Бульваре Победы в Омске прошла военно-патриотическая акция "А завтра была война!", посвященная Дню памяти и скорби. К обелиску "Слава Героям" пришли Хоценко, а также председатель заксобрания Омской области Александр Артемов, Герой России, сенатор Дмитрий Перминов, главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин, представители общественных организаций и жители Омска. Торжественный митинг начался в 17.00. Память погибших почтили минутой молчания. "День памяти и скорби – одновременно героический и в то же время скорбный, трагический день в нашей истории. И то, что наш советский народ выстоял и победил - на многие, многие десятилетия вперед предопределило нашу судьбу, наше развитие. Это предопределило наше отношение к ветеранам, памятным датам, к нам самим. Вечная память героям, вечная память тем людям, кто защитил Родину, освободил пол-Европы и дал миру свободу", - сказал Хоценко. Участники митинга возложили красные гвоздики к обелиску монумента "Слава Героям". Для всех жителей города были организованы культурные мероприятия и полевая кухня. Все собравшиеся могли оставить гвоздику в конструкции в виде большой звезды у мемориала.

https://ria.ru/20240617/sotrudniki-1953485885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, омская область, виталий хоценко, омск, россия