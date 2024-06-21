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Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2024
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Омская область
 
21:27 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/khotsenko-1954632368.html
Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби
Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2024
Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби
Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:27
2024-06-21T21:27
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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства. В пятницу, 21 июня, на Бульваре Победы в Омске прошла военно-патриотическая акция "А завтра была война!", посвященная Дню памяти и скорби. К обелиску "Слава Героям" пришли Хоценко, а также председатель заксобрания Омской области Александр Артемов, Герой России, сенатор Дмитрий Перминов, главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин, представители общественных организаций и жители Омска. Торжественный митинг начался в 17.00. Память погибших почтили минутой молчания. "День памяти и скорби – одновременно героический и в то же время скорбный, трагический день в нашей истории. И то, что наш советский народ выстоял и победил - на многие, многие десятилетия вперед предопределило нашу судьбу, наше развитие. Это предопределило наше отношение к ветеранам, памятным датам, к нам самим. Вечная память героям, вечная память тем людям, кто защитил Родину, освободил пол-Европы и дал миру свободу", - сказал Хоценко. Участники митинга возложили красные гвоздики к обелиску монумента "Слава Героям". Для всех жителей города были организованы культурные мероприятия и полевая кухня. Все собравшиеся могли оставить гвоздику в конструкции в виде большой звезды у мемориала.
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Омская область , Общество, Омская область, Виталий Хоценко, Омск, Россия

Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В пятницу, 21 июня, на Бульваре Победы в Омске прошла военно-патриотическая акция "А завтра была война!", посвященная Дню памяти и скорби. К обелиску "Слава Героям" пришли Хоценко, а также председатель заксобрания Омской области Александр Артемов, Герой России, сенатор Дмитрий Перминов, главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин, представители общественных организаций и жители Омска. Торжественный митинг начался в 17.00. Память погибших почтили минутой молчания.
«
"День памяти и скорби – одновременно героический и в то же время скорбный, трагический день в нашей истории. И то, что наш советский народ выстоял и победил - на многие, многие десятилетия вперед предопределило нашу судьбу, наше развитие. Это предопределило наше отношение к ветеранам, памятным датам, к нам самим. Вечная память героям, вечная память тем людям, кто защитил Родину, освободил пол-Европы и дал миру свободу", - сказал Хоценко.
Участники митинга возложили красные гвоздики к обелиску монумента "Слава Героям". Для всех жителей города были организованы культурные мероприятия и полевая кухня. Все собравшиеся могли оставить гвоздику в конструкции в виде большой звезды у мемориала.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на мероприятии Год, изменивший жизнь - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Омская областьОбществоОмская областьВиталий ХоценкоОмскРоссия
 
 
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