Омский губернатор Хоценко принял участие в акции ко Дню памяти и скорби
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
ОМСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции "А завтра была война!", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В пятницу, 21 июня, на Бульваре Победы в Омске прошла военно-патриотическая акция "А завтра была война!", посвященная Дню памяти и скорби. К обелиску "Слава Героям" пришли Хоценко, а также председатель заксобрания Омской области Александр Артемов, Герой России, сенатор Дмитрий Перминов, главный федеральный инспектор по региону Иван Нецкин, представители общественных организаций и жители Омска. Торжественный митинг начался в 17.00. Память погибших почтили минутой молчания.
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"День памяти и скорби – одновременно героический и в то же время скорбный, трагический день в нашей истории. И то, что наш советский народ выстоял и победил - на многие, многие десятилетия вперед предопределило нашу судьбу, наше развитие. Это предопределило наше отношение к ветеранам, памятным датам, к нам самим. Вечная память героям, вечная память тем людям, кто защитил Родину, освободил пол-Европы и дал миру свободу", - сказал Хоценко.
Участники митинга возложили красные гвоздики к обелиску монумента "Слава Героям". Для всех жителей города были организованы культурные мероприятия и полевая кухня. Все собравшиеся могли оставить гвоздику в конструкции в виде большой звезды у мемориала.