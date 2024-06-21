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Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне - РИА Новости, 21.06.2024
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12:20 21.06.2024 (обновлено: 14:59 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kholera-1954476985.html
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне - РИА Новости, 21.06.2024
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне
Ситуация с распространением холеры в России стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:20
2024-06-21T14:59
специальная военная операция на украине
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
херсонская область
происшествия
россия
украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ситуация с распространением холеры в России стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В связи с появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию", — говорится в заявлении.Кроме того, ведомство направило экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации. Специалисты также усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. В Роспотребнадзоре добавили, что в марте — апреле приняли все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в России. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.Ранее в пятницу пророссийское подполье Херсона сообщило РИА Новости о вспышке холеры в городе. Жертвами стали уже 12 человек, более ста попали в больницы. При этом назначенные Киевом местные власти пытаются скрывать информацию об эпидемии и выдают выявленные случаи заражения за брюшной тиф.Как сообщало подполье на минувшей неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи, Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.В Херсоне расквартированы в том числе 123-я отдельная бригада территориальной обороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.
https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, херсонская область , происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Херсонская область , Происшествия, Россия, Украина
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне

Роспотребнадзор отправил в ВОЗ экстренный запрос из-за вспышки холеры в Херсоне

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ситуация с распространением холеры в России стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию", — говорится в заявлении.
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Кроме того, ведомство направило экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации. Специалисты также усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.
В Роспотребнадзоре добавили, что в марте — апреле приняли все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в России. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.
Ранее в пятницу пророссийское подполье Херсона сообщило РИА Новости о вспышке холеры в городе. Жертвами стали уже 12 человек, более ста попали в больницы. При этом назначенные Киевом местные власти пытаются скрывать информацию об эпидемии и выдают выявленные случаи заражения за брюшной тиф.
Как сообщало подполье на минувшей неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи, Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.
В Херсоне расквартированы в том числе 123-я отдельная бригада территориальной обороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоХерсонская областьПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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