Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке холеры в Херсоне
Роспотребнадзор отправил в ВОЗ экстренный запрос из-за вспышки холеры в Херсоне
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Ситуация с распространением холеры в России стабильная, страна готова к выявлению болезни и реагированию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию", — говорится в заявлении.
Кроме того, ведомство направило экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации. Специалисты также усилили контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.
В Роспотребнадзоре добавили, что в марте — апреле приняли все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в России. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.
Ранее в пятницу пророссийское подполье Херсона сообщило РИА Новости о вспышке холеры в городе. Жертвами стали уже 12 человек, более ста попали в больницы. При этом назначенные Киевом местные власти пытаются скрывать информацию об эпидемии и выдают выявленные случаи заражения за брюшной тиф.
Как сообщало подполье на минувшей неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи, Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.
В Херсоне расквартированы в том числе 123-я отдельная бригада территориальной обороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.