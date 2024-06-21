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В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне - РИА Новости, 21.06.2024
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16:15 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/khlor-1954556700.html
В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне
В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне - РИА Новости, 21.06.2024
В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне
Прокуратура проводит проверку по факту отравления семерых посетителей парами хлора в бассейне в арендованном коттедже в уфимском посёлке, двое из них... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:15
2024-06-21T16:15
происшествия
уфа
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УФА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления семерых посетителей парами хлора в бассейне в арендованном коттедже в уфимском посёлке, двое из них госпитализированы. "Шестеро взрослых и 6-летний мальчик отдыхали в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь. В результате ребенок и 19-летний мужчина госпитализированы в лечебное учреждение с признаками "острое отравление парами хлора", остальные отпущены домой", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии. По данным ведомства, инцидент произошёл 20 июня в уфимском посёлке Князево. Прокуратура региона и следователи организовали проверку.
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне

В Уфе семь посетителей бассейна отравились парами хлора в арендованном коттедже

CC BY 2.0 / Joe Shlabotnik / PoolБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
CC BY 2.0 / Joe Shlabotnik / Pool
Бассейн. Архивное фото
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УФА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления семерых посетителей парами хлора в бассейне в арендованном коттедже в уфимском посёлке, двое из них госпитализированы.
"Шестеро взрослых и 6-летний мальчик отдыхали в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь. В результате ребенок и 19-летний мужчина госпитализированы в лечебное учреждение с признаками "острое отравление парами хлора", остальные отпущены домой", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошёл 20 июня в уфимском посёлке Князево.
Прокуратура региона и следователи организовали проверку.
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