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В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ - РИА Новости, 21.06.2024
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12:03 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/khimki-1954471282.html
В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ
В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ - РИА Новости, 21.06.2024
В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ
Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ, у подозреваемого изъяты четыре ножа, шесть перцовых баллончиков... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:03
2024-06-21T12:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
химки
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ, у подозреваемого изъяты четыре ножа, шесть перцовых баллончиков и пневмат с металлическими пулями, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животными и угрозе убийством", - говорится в сообщении. Злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице Академика Грушина, ранил собаку, а также угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра предметом, похожим на нож. Животное было доставлено в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. "Подозреваемый в совершении преступления полицейскими установлен и задержан по месту своего проживания. Он пояснил, что, находясь в помещении магазина, почувствовал угрозу жизни от лежащей на полу собаки и умышленно нанес ей удар ножом", - добавляется в сообщении. У подозреваемого обнаружены и изъяты четыре ножа, шесть аэрозольных перцовых баллончиков, мобильные телефоны и пневматический пистолет с металлическими пулями. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животными) и 119 (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
https://ria.ru/20240504/sobaki-1943906914.html
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россия
московская область (подмосковье)
химки
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Химки
В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ

МВД: в Химках задержали мужчину, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ, у подозреваемого изъяты четыре ножа, шесть перцовых баллончиков и пневмат с металлическими пулями, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животными и угрозе убийством", - говорится в сообщении.
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Злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице Академика Грушина, ранил собаку, а также угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра предметом, похожим на нож. Животное было доставлено в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи.
"Подозреваемый в совершении преступления полицейскими установлен и задержан по месту своего проживания. Он пояснил, что, находясь в помещении магазина, почувствовал угрозу жизни от лежащей на полу собаки и умышленно нанес ей удар ножом", - добавляется в сообщении.
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У подозреваемого обнаружены и изъяты четыре ножа, шесть аэрозольных перцовых баллончиков, мобильные телефоны и пневматический пистолет с металлическими пулями.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животными) и 119 (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.
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