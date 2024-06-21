https://ria.ru/20240621/khimki-1954471282.html

В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ

В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ - РИА Новости, 21.06.2024

В подмосковных Химках мужчина ранил собаку и угрожал посетителям ТЦ

Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ, у подозреваемого изъяты четыре ножа, шесть перцовых баллончиков... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:03

2024-06-21T12:03

2024-06-21T12:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, ранившего собаку и угрожавшего посетителям ТЦ, у подозреваемого изъяты четыре ножа, шесть перцовых баллончиков и пневмат с металлическими пулями, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД. "Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животными и угрозе убийством", - говорится в сообщении. Злоумышленник, находясь в магазине, расположенном на улице Академика Грушина, ранил собаку, а также угрожал посетителям и сотрудникам торгового центра предметом, похожим на нож. Животное было доставлено в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. "Подозреваемый в совершении преступления полицейскими установлен и задержан по месту своего проживания. Он пояснил, что, находясь в помещении магазина, почувствовал угрозу жизни от лежащей на полу собаки и умышленно нанес ей удар ножом", - добавляется в сообщении. У подозреваемого обнаружены и изъяты четыре ножа, шесть аэрозольных перцовых баллончиков, мобильные телефоны и пневматический пистолет с металлическими пулями. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животными) и 119 (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

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https://ria.ru/20240523/chikhuakhua-1947824890.html

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россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки