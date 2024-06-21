Рейтинг@Mail.ru
В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kharkov-1954563989.html
В Харькове вновь прогремели взрывы
В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2024
В Харькове вновь прогремели взрывы
Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:38
2024-06-21T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948964788_5:0:1600:897_1920x0_80_0_0_1576befb04d08a3844e8e0b61d7dea33.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу телеканал сообщал о повторных взрывах в Харькове на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области тревога звучит более двух часов. "Новая серия взрывов прогремела в Харькове, вероятно, попадания были за пределами города, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240621/vzryvy-1954553458.html
https://ria.ru/20240620/vzryv-1954132758.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948964788_269:0:1465:897_1920x0_80_0_0_1b37799a8079d18ceeee898da49ad58a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове вновь прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове после воздушной тревоги

Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу телеканал сообщал о повторных взрывах в Харькове на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области тревога звучит более двух часов.
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Вчера, 16:01
"Новая серия взрывов прогремела в Харькове, вероятно, попадания были за пределами города, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
20 июня, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала