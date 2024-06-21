https://ria.ru/20240621/kharkov-1954563989.html

В Харькове вновь прогремели взрывы

В Харькове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 21.06.2024

В Харькове вновь прогремели взрывы

Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:38

2024-06-21T16:38

2024-06-21T16:38

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу телеканал сообщал о повторных взрывах в Харькове на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области тревога звучит более двух часов. "Новая серия взрывов прогремела в Харькове, вероятно, попадания были за пределами города, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240621/vzryvy-1954553458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф