В Харькове вновь прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове после воздушной тревоги
Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Несколько взрывов вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу телеканал сообщал о повторных взрывах в Харькове на фоне тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области тревога звучит более двух часов.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Вчера, 16:01
"Новая серия взрывов прогремела в Харькове, вероятно, попадания были за пределами города, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
20 июня, 03:29