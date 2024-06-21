https://ria.ru/20240621/keniya-1954450357.html

В Кении погиб человек на протестах

В Кении погиб человек на протестах - РИА Новости, 21.06.2024

В Кении погиб человек на протестах

По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов, сообщают... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:54

2024-06-21T10:54

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов, сообщают местные СМИ, а также правозащитники. "По крайней мере один человек был застрелен в четверг вечером во время протеста против законопроекта о финансах в Найроби", - сообщает местное издание Star. Очевидцы рассказали изданию, что мужчина был застрелен после того, как неизвестный человек в штатском открыл огонь по группе людей, пытаясь разогнать ее. Ведется расследование. Местные медицинские и общественные организации опубликовали совместный отчет, согласно которому в ходе протестов в разных регионах страны были задержаны более ста человек, пострадали также несколько сотен демонстрантов. "В Найроби пострадали не менее 200 человек. Их травмы варьируются от травм мягких тканей до вдыхания слезоточивого газа. 50 человек были направлены на дальнейшее специализированное лечение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте кенийского отделения правозащитной организации Amnesty International. Ранее издание Star сообщало, что полиция Кении применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство Кении пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240113/keniya-1921075079.html

https://ria.ru/20240119/povozka-1922231160.html

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в мире, кения, найроби (город), amnesty international