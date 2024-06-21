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Замминистра спорта КНДР примет участие во встрече "БРИКС плюс"

Замминистра спорта КНДР примет участие во встрече "БРИКС плюс" - РИА Новости, 21.06.2024

Замминистра спорта КНДР примет участие во встрече "БРИКС плюс"

Заместитель министра спорта КНДР Ким Ён Гвон примет участие во встрече глав спортивных ведомств "БРИКС плюс", которая пройдет в Казани, сообщило агентство ЦТАК. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:55

2024-06-21T12:55

2024-06-21T12:55

олимпийские игры

казань

пхеньян

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брикс

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заместитель министра спорта КНДР Ким Ён Гвон примет участие во встрече глав спортивных ведомств "БРИКС плюс", которая пройдет в Казани, сообщило агентство ЦТАК. "Делегация министерства спорта Корейской Народно-Демократической Республики во главе с заместителем министра спорта товарищем Ким Ён Гвоном 20 июня вылетела из Пхеньяна для участия во встрече министров спорта "БРИКС плюс", которое проходит в городе Казань Республики Татарстан в России", - говорится в сообщении. Согласно календарю мероприятий российского председательства в БРИКС в 2024 году встреча министров спорта стран объединения пройдет 22-23 июня в Казани, принимающей сейчас Игры БРИКС. О проведении заседания в формате "БРИКС плюс" ранее не сообщалось. Сегодня мэрия Казани также сообщила о проведении учредительного собрания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, в котором примут участие около 200 руководителей местных властей из 21 страны, включая Турцию, Чили, Марокко, Индонезию, Мексики, Замбии и других государств. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам встречи выразил уверенность, что форум даст старт новым перспективным инициативам. В октябре 2023 года министр спорта КНДР Ким Иль Гук впервые принял участие в международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. На нем представители 20 стран обсудили вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, инновации и цифровизацию отрасли. В рамках форума состоялась северокорейского министра встреча с его российским коллегой Олегом Матыциным, который пригласил спортсменов из КНДР принять участие в первых Зимних международных играх "Дети приморья", в фиджитал-турнире "Игры будущего", Играх БРИКС и Всемирных Играх дружбы. В ноябре того же года Олег Матыцин принял участие в пленарном заседании межправительственной комиссии в Пхеньяне, на полях которой министерства спорта двух стран подписали план мероприятий по 12 зимним и летним видам спорта на 2024-2026 годы. Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыгрывают 387 комплектов медалей. КНДР представлена женской командой по синхронному плаванию в составе 12 человек. У северокорейской сборной уже две серебряных и одна бронзовая медаль. В общекомандном медальном зачете КНДР на данный момент находится на 17 строчке. Сборная России по итогам восьми соревновательных дней завоевала 177 золотых медалей, досрочно выиграв турнир.

https://radiosputnik.ru/20240123/briks-1923001458.html

https://ria.ru/20220624/putin-1797912967.html

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олимпийские игры, казань, пхеньян, россия, владимир путин, брикс, международный муниципальный форум брикс+