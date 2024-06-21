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В Испании решили расследовать "связи" Пучдемона с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
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14:55 21.06.2024 (обновлено: 15:24 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kataloniya-1954532340.html
В Испании решили расследовать "связи" Пучдемона с Россией
В Испании решили расследовать "связи" Пучдемона с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
В Испании решили расследовать "связи" Пучдемона с Россией
Судья из Барселоны Жоакин Агирре попросил Верховный суд страны (ВС) провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и другого... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:55
2024-06-21T15:24
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МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Судья из Барселоны Жоакин Агирре попросил Верховный суд страны (ВС) провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и другого экс-лидера автономного сообщества Артура Маса из-за их якобы возможных связей с Россией, которая ранее не раз опровергала подобные обвинения. Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании. Кроме того, Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств и называла их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. Как сообщает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на постановление судьи, в рамках этого дела будут расследоваться преступления, связанные с государственной изменой и растратой государственных средств, в связи с предполагаемыми связями лидеров сторонников независимости с РФ. Согласно постановлению, цель нового дела - "расследовать, в том числе по запросу Европарламента", все якобы "связи" с РФ, "поездки и встречи Пучдемона и его соратников, а также проводимые ими мероприятия, которые способствовали бы проникновению людей российского происхождения на территорию Испании с целью влияния на финансовые структуры и осуществления деятельности по дезинформации, дестабилизации и изменению социального мира". В феврале европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения. Все эти обвинения РФ не раз отвергала. В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20240530/ispaniya-1949346707.html
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в мире, справки, россия, каталония, испания, карлес пучдемон, артур маса, европарламент, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Справки, Россия, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Артур Маса, Европарламент, Евросоюз, Европейский суд общей юрисдикции
В Испании решили расследовать "связи" Пучдемона с Россией

Europa Press: судья попросил ВС Испании расследовать связи Пучдемона и Маса с РФ

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
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МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Судья из Барселоны Жоакин Агирре попросил Верховный суд страны (ВС) провести расследование в отношении бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и другого экс-лидера автономного сообщества Артура Маса из-за их якобы возможных связей с Россией, которая ранее не раз опровергала подобные обвинения.
Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании. Кроме того, Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств и называла их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
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Как сообщает в пятницу новостное агентство Europa Press с ссылкой на постановление судьи, в рамках этого дела будут расследоваться преступления, связанные с государственной изменой и растратой государственных средств, в связи с предполагаемыми связями лидеров сторонников независимости с РФ.
Согласно постановлению, цель нового дела - "расследовать, в том числе по запросу Европарламента", все якобы "связи" с РФ, "поездки и встречи Пучдемона и его соратников, а также проводимые ими мероприятия, которые способствовали бы проникновению людей российского происхождения на территорию Испании с целью влияния на финансовые структуры и осуществления деятельности по дезинформации, дестабилизации и изменению социального мира".
В феврале европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения.
Все эти обвинения РФ не раз отвергала.
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В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
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