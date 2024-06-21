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В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США - РИА Новости, 21.06.2024
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01:50 21.06.2024 (обновлено: 01:59 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kaspersky-1954411699.html
В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США
В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США - РИА Новости, 21.06.2024
В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США
Решение министерства торговли США в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" будет способствовать развитию киберпреступности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:50
2024-06-21T01:59
технологии
сша
великобритания
лаборатория касперского
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение министерства торговли США в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" будет способствовать развитию киберпреступности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет", - сказано в сообщении. В "Лаборатории Касперского" также отметили, что компания продолжит защищать мир от киберугроз, а свой бизнес - "от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании".Ранее министерство торговли США сообщило, что американские власти вводят экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В рестрикционный список министерского бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. С 20 июля американцам запрещают новые транзакции с "Лабораторией Касперского", а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции компании.
https://ria.ru/20230924/khakery-1898281929.html
сша
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технологии, сша, великобритания, лаборатория касперского
Технологии, США, Великобритания, Лаборатория Касперского
В Kaspersky спрогнозировали рост киберпреступности из-за запрета ПО в США

Kaspersky: решение США о запрете ПО поможет развитию киберпреступности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Решение министерства торговли США в отношении продуктов "Лаборатории Касперского" будет способствовать развитию киберпреступности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Текущее решение в первую очередь будет способствовать развитию киберпреступности. Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено. Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет", - сказано в сообщении.
В "Лаборатории Касперского" также отметили, что компания продолжит защищать мир от киберугроз, а свой бизнес - "от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании".

Ранее министерство торговли США сообщило, что американские власти вводят экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского". В рестрикционный список министерского бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. С 20 июля американцам запрещают новые транзакции с "Лабораторией Касперского", а с 29 сентября вводится полный запрет на использование продукции компании.
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