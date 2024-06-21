https://ria.ru/20240621/kamchatka-1954482133.html

На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность

На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность - РИА Новости, 21.06.2024

На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения региона за... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:41

2024-06-21T12:41

2024-06-21T12:41

происшествия

россия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения региона за халатность при закупке лекарств для детей, сообщила пресс-служба ведомства. "Начальник одного из отделов министерства здравоохранения края, достоверно зная о несовершеннолетних пациентах, страдающих тяжелыми, жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, не сформировала соответствующие заявки и не направила их в фонд "Круг Добра" в установленные законом сроки. Несовершеннолетние пациенты до настоящего времени не обеспечены лекарственными препаратами, что создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния их здоровья", - говорится в сообщении. Поводом к возбуждению дела стали материалы проверки, которую провели в прокуратуре Камчатского края. Она выявила, что всего нужные лекарства не получили восемь детей разного возраста. Начальнику отдела минздрава вменяется ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947223325.html

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происшествия, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)