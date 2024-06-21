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На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность - РИА Новости, 21.06.2024
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12:41 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kamchatka-1954482133.html
На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность
На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность - РИА Новости, 21.06.2024
На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения региона за... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:41
2024-06-21T12:41
происшествия
россия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения региона за халатность при закупке лекарств для детей, сообщила пресс-служба ведомства. "Начальник одного из отделов министерства здравоохранения края, достоверно зная о несовершеннолетних пациентах, страдающих тяжелыми, жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, не сформировала соответствующие заявки и не направила их в фонд "Круг Добра" в установленные законом сроки. Несовершеннолетние пациенты до настоящего времени не обеспечены лекарственными препаратами, что создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния их здоровья", - говорится в сообщении. Поводом к возбуждению дела стали материалы проверки, которую провели в прокуратуре Камчатского края. Она выявила, что всего нужные лекарства не получили восемь детей разного возраста. Начальнику отдела минздрава вменяется ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.
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происшествия, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке завели дело на начальника отдела Минздрава за халатность

СК Камчатки возбудил дело из-за халатности при закупке лекарств для детей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело в отношении начальника одного из отделов министерства здравоохранения региона за халатность при закупке лекарств для детей, сообщила пресс-служба ведомства.
"Начальник одного из отделов министерства здравоохранения края, достоверно зная о несовершеннолетних пациентах, страдающих тяжелыми, жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, не сформировала соответствующие заявки и не направила их в фонд "Круг Добра" в установленные законом сроки. Несовершеннолетние пациенты до настоящего времени не обеспечены лекарственными препаратами, что создало реальную угрозу жизни и ухудшения состояния их здоровья", - говорится в сообщении.
Поводом к возбуждению дела стали материалы проверки, которую провели в прокуратуре Камчатского края. Она выявила, что всего нужные лекарства не получили восемь детей разного возраста.
Начальнику отдела минздрава вменяется ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры.
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