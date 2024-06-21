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Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.06.2024
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21:10 21.06.2024 (обновлено: 00:22 22.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kachanov-1954630636.html
Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов
Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 22.06.2024
Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов
Режиссер фильмов ДМБ, "Даун Хаус" Роман Качанов* и еще четыре человека внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-21T21:10
2024-06-22T00:22
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Режиссер фильмов ДМБ, "Даун Хаус" Роман Качанов* и еще четыре человека внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.Помимо Качанова, в списке также значатся Сергей Антонов*, Владимир Волохонский*, Никита Кириллов*, Алексей Прянишников*.Роман Качанов* выступал против спецоперации на Украине и сравнивал Россию с террористической организацией. Кроме того, он распространял недостоверные сведения с целью создать негативный образ России и ее армии, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Качанов проживает за пределами России.Сергей Антонов* распространял недостоверную информацию о решения российских властей и проводимой ими политике, отождествлял Россию с террористической организацией, выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иноагентов и НПО, признанных нежелательными в России. Проживает за пределами России.Аналогичные действия предпринимали Владимир Волохонский*, Никита Кириллов* и Алексей Прянишников*. Все трое проживают за пределами России.В реестр также внесен француз Винатье Лоран Клод Жан-Луи*. Его арестовали за сбор сведений о военной и военно-технической деятельности РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240621/monetochka-1954576835.html
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россия
Россия
Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов

Режиссера фильмов "ДМБ", "Даун Хаус" Качанова внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Режиссер фильмов ДМБ, "Даун Хаус" Роман Качанов* и еще четыре человека внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
Помимо Качанова, в списке также значатся Сергей Антонов*, Владимир Волохонский*, Никита Кириллов*, Алексей Прянишников*.
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Роман Качанов* выступал против спецоперации на Украине и сравнивал Россию с террористической организацией. Кроме того, он распространял недостоверные сведения с целью создать негативный образ России и ее армии, участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Качанов проживает за пределами России.
Сергей Антонов* распространял недостоверную информацию о решения российских властей и проводимой ими политике, отождествлял Россию с террористической организацией, выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иноагентов и НПО, признанных нежелательными в России. Проживает за пределами России.
Аналогичные действия предпринимали Владимир Волохонский*, Никита Кириллов* и Алексей Прянишников*. Все трое проживают за пределами России.
В реестр также внесен француз Винатье Лоран Клод Жан-Луи*. Его арестовали за сбор сведений о военной и военно-технической деятельности РФ.
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