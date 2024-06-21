https://ria.ru/20240621/kabmin-1954590787.html

Кабмин внес в ГД проект для сокращения срока вступления бизнеса в союзы

Кабмин внес в ГД проект для сокращения срока вступления бизнеса в союзы - РИА Новости, 21.06.2024

Кабмин внес в ГД проект для сокращения срока вступления бизнеса в союзы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы, следует из базы данных... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:08

2024-06-21T18:08

2024-06-21T18:08

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан Минэкономразвития в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Он позволит сократить до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы. Хозобщества смогут передать полномочия по принятию решений о вступлении в ассоциации и союзы на уровень совета директоров или правления, что позволит сократить сроки принятия таких решений в среднем до одной недели, пояснял в минувший четверг первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Передать такие полномочия можно будет, внеся изменения в устав общества. Участие в ассоциациях (союзах) для компаний, по его словам, это возможность повысить свою привлекательность на рынке. Такие объединения создаются для защиты профессиональных интересов и развития отрасли, достижения общественно полезных целей, координации предпринимательской деятельности, отмечал первый замминистра. Сейчас решение о вступлении хозобщества в ассоциации принимает только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений занимают обычно больше месяца. По данным ФНС, в России зарегистрировано более 51 тысячи акционерных обществ, в том числе 846 публичных АО и более 2,5 миллиона обществ с ограниченной ответственностью.

https://ria.ru/20240621/biznes-1954522724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, госдума рф, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)