https://ria.ru/20240621/izrail-1954598919.html

Израиль отказался от приглашения ЕС на заседание по правам человека

Израиль отказался от приглашения ЕС на заседание по правам человека - РИА Новости, 21.06.2024

Израиль отказался от приглашения ЕС на заседание по правам человека

Правительство Израиля ответило отказом на приглашение со стороны ЕС на специальное заседание по обсуждению соблюдения им обязательств в области прав человека в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:23

2024-06-21T18:23

2024-06-21T18:24

в мире

израиль

венгрия

испания

жозеп боррель

евросоюз

хамас

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Израиля ответило отказом на приглашение со стороны ЕС на специальное заседание по обсуждению соблюдения им обязательств в области прав человека в соответствии с двусторонним соглашением с ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление миссии Израиля и ЕС. "Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся на создание специального Совета ассоциации, как бы Верховный представитель ни захотел его созвать. Мы не можем использовать Совет ассоциации в качестве рычага для… политических целей", - заявили изданию в миссии. По сведениям издания, министры ЕС в мае решили созвать специальный Совет ассоциации с Израилем для обсуждения соблюдения им своих обязательств в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Израилем, ввиду увеличения гуманитарных потерь в результате военных операций Израиля в секторе Газа. Вместо этого Израиль выразил готовность созвать очередной стандартный саммит Совет ассоциации, причем во второй половине года, когда Венгрия, сторонник Израиля в блоке, будет председательствовать на переговорах между странами ЕС. В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Он пояснил, что обсуждается положение соглашения, которое касается гуманитарного права. Ранее Испания призвала Борреля проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240621/udar-1954598108.html

https://ria.ru/20240621/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

израиль

венгрия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, венгрия, испания, жозеп боррель, евросоюз, хамас, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году