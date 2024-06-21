Израиль отказался от приглашения ЕС на заседание по правам человека
Politico: Израиль отказался от приглашения на спецзаседание по правам человека
© AP Photo / Flash90 / David Cohen Израиль
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство Израиля ответило отказом на приглашение со стороны ЕС на специальное заседание по обсуждению соблюдения им обязательств в области прав человека в соответствии с двусторонним соглашением с ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на заявление миссии Израиля и ЕС.
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"Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся на создание специального Совета ассоциации, как бы Верховный представитель ни захотел его созвать. Мы не можем использовать Совет ассоциации в качестве рычага для… политических целей", - заявили изданию в миссии.
По сведениям издания, министры ЕС в мае решили созвать специальный Совет ассоциации с Израилем для обсуждения соблюдения им своих обязательств в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Израилем, ввиду увеличения гуманитарных потерь в результате военных операций Израиля в секторе Газа.
Вместо этого Израиль выразил готовность созвать очередной стандартный саммит Совет ассоциации, причем во второй половине года, когда Венгрия, сторонник Израиля в блоке, будет председательствовать на переговорах между странами ЕС.
В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Он пояснил, что обсуждается положение соглашения, которое касается гуманитарного права. Ранее Испания призвала Борреля проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства в области прав человека в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.