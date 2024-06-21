https://ria.ru/20240621/izrail-1954479582.html
Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора
Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора - РИА Новости, 21.06.2024
Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора
МИД Израиля вызвал посла Армении в Тель-Авиве на беседу с выговором после заявления из Еревана о признании палестинского государства, сообщила в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:32
2024-06-21T12:32
2024-06-21T12:32
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армения
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. МИД Израиля вызвал посла Армении в Тель-Авиве на беседу с выговором после заявления из Еревана о признании палестинского государства, сообщила в пятницу пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "После признания Арменией палестинского государства министерство иностранных дел вызвало посла Армении в Израиле (Армана Акопяна - ред.) для строгого выговора", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу МИД закавказской республики сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина. В заявлении МИД Армении сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.
https://ria.ru/20240621/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, израиль, ереван
В мире, Армения, Израиль, Ереван
Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора
Посла Армении вызвали в МИД Израиля после признания Ереваном Палестины