https://ria.ru/20240621/izrail-1954479582.html

Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора

Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора - РИА Новости, 21.06.2024

Посла Армении вызвали в МИД Израиля для выговора

МИД Израиля вызвал посла Армении в Тель-Авиве на беседу с выговором после заявления из Еревана о признании палестинского государства, сообщила в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:32

2024-06-21T12:32

2024-06-21T12:32

в мире

армения

израиль

ереван

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. МИД Израиля вызвал посла Армении в Тель-Авиве на беседу с выговором после заявления из Еревана о признании палестинского государства, сообщила в пятницу пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "После признания Арменией палестинского государства министерство иностранных дел вызвало посла Армении в Израиле (Армана Акопяна - ред.) для строгого выговора", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу МИД закавказской республики сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина. В заявлении МИД Армении сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.

https://ria.ru/20240621/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, израиль, ереван