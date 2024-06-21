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СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана - РИА Новости, 21.06.2024
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20:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/iznasilovanie-1954624775.html
СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана
СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана - РИА Новости, 21.06.2024
СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана
Следователями возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:31
2024-06-21T20:31
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 2 статьей 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что двое граждан Узбекистана 1971 года рождения и 1999 года рождения напали на незнакомую женщину на северо-западе Москвы и, угрожая ей, изнасиловали. Как позднее добавил столичный главк СК РФ, преступление было совершено в ночь с 19 на 20 июня вблизи жилого дома, расположенного в проезде Стратонавтов в Москве. Уточняется, что в ходе допросов фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения проверки показаний на месте. Кроме того, по уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы, а также в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства. "Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html
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происшествия, москва, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана

СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана в Москве

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«
"Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 2 статьей 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что двое граждан Узбекистана 1971 года рождения и 1999 года рождения напали на незнакомую женщину на северо-западе Москвы и, угрожая ей, изнасиловали. Как позднее добавил столичный главк СК РФ, преступление было совершено в ночь с 19 на 20 июня вблизи жилого дома, расположенного в проезде Стратонавтов в Москве.
Уточняется, что в ходе допросов фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения проверки показаний на месте. Кроме того, по уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы, а также в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства.
«
"Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
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