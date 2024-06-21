https://ria.ru/20240621/iznasilovanie-1954624775.html

СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана

СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана - РИА Новости, 21.06.2024

СК завел дело после изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана

Следователями возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:31

2024-06-21T20:31

2024-06-21T20:31

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следователями возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя гражданами Узбекистана на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" частью 2 статьей 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что двое граждан Узбекистана 1971 года рождения и 1999 года рождения напали на незнакомую женщину на северо-западе Москвы и, угрожая ей, изнасиловали. Как позднее добавил столичный главк СК РФ, преступление было совершено в ночь с 19 на 20 июня вблизи жилого дома, расположенного в проезде Стратонавтов в Москве. Уточняется, что в ходе допросов фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения проверки показаний на месте. Кроме того, по уголовному делу назначены судебно-медицинские и судебно-психиатрическая экспертизы, а также в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства. "Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240525/arest-1948330041.html

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происшествия, москва, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)