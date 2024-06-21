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В Волгограде несколько женщин избили двух подростков
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков - РИА Новости, 21.06.2024
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков
Несколько женщин избили 16-летних девушку и юношу в Волгограде в ходе конфликта, полиция начала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:18
2024-06-21T16:18
2024-06-21T16:18
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Несколько женщин избили 16-летних девушку и юношу в Волгограде в ходе конфликта, полиция начала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, конфликт между группой взрослых женщин и двумя школьниками в Кировском районе Волгограда возник вечером во вторник. "Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что между подростками и группой женщин возник словесный конфликт, в ходе которого двоим подросткам 2008 года рождения причинены телесные повреждения. Правонарушительницы скрылись с места происшествия", - сообщает полиция, добавляя, что проводится проверка. По информации прокуратуры Волгоградской области, женщины набросились на девочку и ее друга. Ведомства взяло под контроль ход проверки инцидента. Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин "поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним".
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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков
ГУМВД РФ: в Волгограде несколько женщин избили двух подростков в ходе конфликта