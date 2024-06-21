Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/izbienie-1954557183.html
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков - РИА Новости, 21.06.2024
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков
Несколько женщин избили 16-летних девушку и юношу в Волгограде в ходе конфликта, полиция начала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:18
2024-06-21T16:18
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Несколько женщин избили 16-летних девушку и юношу в Волгограде в ходе конфликта, полиция начала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, конфликт между группой взрослых женщин и двумя школьниками в Кировском районе Волгограда возник вечером во вторник. "Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что между подростками и группой женщин возник словесный конфликт, в ходе которого двоим подросткам 2008 года рождения причинены телесные повреждения. Правонарушительницы скрылись с места происшествия", - сообщает полиция, добавляя, что проводится проверка. По информации прокуратуры Волгоградской области, женщины набросились на девочку и ее друга. Ведомства взяло под контроль ход проверки инцидента. Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин "поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним".
https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде несколько женщин избили двух подростков

ГУМВД РФ: в Волгограде несколько женщин избили двух подростков в ходе конфликта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Несколько женщин избили 16-летних девушку и юношу в Волгограде в ходе конфликта, полиция начала проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, конфликт между группой взрослых женщин и двумя школьниками в Кировском районе Волгограда возник вечером во вторник.
"Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что между подростками и группой женщин возник словесный конфликт, в ходе которого двоим подросткам 2008 года рождения причинены телесные повреждения. Правонарушительницы скрылись с места происшествия", - сообщает полиция, добавляя, что проводится проверка.
По информации прокуратуры Волгоградской области, женщины набросились на девочку и ее друга. Ведомства взяло под контроль ход проверки инцидента. Как сообщает пресс-служба СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин "поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним".
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Волгограде группа подростков избила мужчину за замечание в автобусе
2 апреля, 09:43
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала