https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны

Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 21.06.2024

Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны

Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:43

2024-06-21T23:43

2024-06-21T23:43

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и российской делегаций при ОБСЕ по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В заявлении делегации напоминают, что 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на СССР, положив начало трагической, но героической странице истории – Великой Отечественной войне. "Не приемлем попытки предать забвению тот исторический период, пересмотреть или дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Белоруссии в Австрии. Авторы документа подчеркивают, что Минск и Москва решительно осуждают любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов организации "Ваффен-СС" и их пособников, а также попустительство проявлениям неонацизма. "Это является открытым глумлением над памятью миллионов тех, кто пали на полях сражений, были зверски замучены нацистами в тюрьмах и концентрационных лагерях", - говорится в документе. У страшных преступлений гитлеровской Германии нет сроков давности, отмечается в заявлении. "Выступаем против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ "войны" с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями. Следует прекратить манипулировать исторической памятью и заигрывать со сторонниками идей расового превосходства в угоду корыстным интересам", - подчеркивается в заявлении. Российская и белорусская делегации призывают объединить международные усилия по противодействию расизму, ксенофобии, неонацизму, по сохранению исторической памяти. "Подвиг миллионов тех, кто дали всем народам и странам шанс на свободу и процветание, не должен быть предан забвению", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html

https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html

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