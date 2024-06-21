Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны и ВОВ
Советские танки на пути к Рейхстагу. Архивное фото
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и российской делегаций при ОБСЕ по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
В заявлении делегации напоминают, что 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на СССР, положив начало трагической, но героической странице истории – Великой Отечественной войне.
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"Не приемлем попытки предать забвению тот исторический период, пересмотреть или дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Белоруссии в Австрии.
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"Это является открытым глумлением над памятью миллионов тех, кто пали на полях сражений, были зверски замучены нацистами в тюрьмах и концентрационных лагерях", - говорится в документе.
У страшных преступлений гитлеровской Германии нет сроков давности, отмечается в заявлении.
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"Выступаем против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ "войны" с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями. Следует прекратить манипулировать исторической памятью и заигрывать со сторонниками идей расового превосходства в угоду корыстным интересам", - подчеркивается в заявлении.
Российская и белорусская делегации призывают объединить международные усилия по противодействию расизму, ксенофобии, неонацизму, по сохранению исторической памяти.
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"Подвиг миллионов тех, кто дали всем народам и странам шанс на свободу и процветание, не должен быть предан забвению", - подчеркивается в заявлении.