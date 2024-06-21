Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны - РИА Новости, 21.06.2024
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны
Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:43
2024-06-21T23:43
в мире
белоруссия
россия
ссср
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943699767_0:191:3000:1879_1920x0_80_0_0_404ed9c05564c76abe9daa695b2ce3e8.jpg
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и российской делегаций при ОБСЕ по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В заявлении делегации напоминают, что 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на СССР, положив начало трагической, но героической странице истории – Великой Отечественной войне. "Не приемлем попытки предать забвению тот исторический период, пересмотреть или дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Белоруссии в Австрии. Авторы документа подчеркивают, что Минск и Москва решительно осуждают любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов организации "Ваффен-СС" и их пособников, а также попустительство проявлениям неонацизма. "Это является открытым глумлением над памятью миллионов тех, кто пали на полях сражений, были зверски замучены нацистами в тюрьмах и концентрационных лагерях", - говорится в документе. У страшных преступлений гитлеровской Германии нет сроков давности, отмечается в заявлении. "Выступаем против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ "войны" с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями. Следует прекратить манипулировать исторической памятью и заигрывать со сторонниками идей расового превосходства в угоду корыстным интересам", - подчеркивается в заявлении. Российская и белорусская делегации призывают объединить международные усилия по противодействию расизму, ксенофобии, неонацизму, по сохранению исторической памяти. "Подвиг миллионов тех, кто дали всем народам и странам шанс на свободу и процветание, не должен быть предан забвению", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20231024/natsisty-1904887399.html
https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html
https://ria.ru/20240507/voyna-1944475539.html
белоруссия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943699767_209:0:2792:1937_1920x0_80_0_0_2eee397603b19c04a2053ec5e7c90b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, ссср, обсе
В мире, Белоруссия, Россия, СССР, ОБСЕ
Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны

Белоруссия и Россия не приемлют искажения итогов Второй мировой войны и ВОВ

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСоветские танки на пути к Рейхстагу
Советские танки на пути к Рейхстагу - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Советские танки на пути к Рейхстагу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Белоруссия и Россия не приемлют пересмотра или искаженных оценок итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, говорится в заявлении белорусской и российской делегаций при ОБСЕ по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
В заявлении делегации напоминают, что 22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на СССР, положив начало трагической, но героической странице истории – Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям, заявил Путин
24 октября 2023, 12:18
«
"Не приемлем попытки предать забвению тот исторический период, пересмотреть или дать искаженные нравственные и правовые оценки итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и агрессоров, поставить под сомнение решения Нюрнбергского трибунала", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства Белоруссии в Австрии.
Авторы документа подчеркивают, что Минск и Москва решительно осуждают любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов организации "Ваффен-СС" и их пособников, а также попустительство проявлениям неонацизма.
«
"Это является открытым глумлением над памятью миллионов тех, кто пали на полях сражений, были зверски замучены нацистами в тюрьмах и концентрационных лагерях", - говорится в документе.
У страшных преступлений гитлеровской Германии нет сроков давности, отмечается в заявлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой
27 мая, 19:43
«
"Выступаем против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ "войны" с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями. Следует прекратить манипулировать исторической памятью и заигрывать со сторонниками идей расового превосходства в угоду корыстным интересам", - подчеркивается в заявлении.
Российская и белорусская делегации призывают объединить международные усилия по противодействию расизму, ксенофобии, неонацизму, по сохранению исторической памяти.
«
"Подвиг миллионов тех, кто дали всем народам и странам шанс на свободу и процветание, не должен быть предан забвению", - подчеркивается в заявлении.
Горящая деревня в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Лукашенко пообещал судить нацистов, причастных к злодеяниям в годы войны
7 мая, 17:24
 
В миреБелоруссияРоссияСССРОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала