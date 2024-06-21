https://ria.ru/20240621/istyazaniya-1954577903.html

На Кубани завели дело после истязания девочки в психбольнице

На Кубани завели дело после истязания девочки в психбольнице - РИА Новости, 21.06.2024

На Кубани завели дело после истязания девочки в психбольнице

На Кубани завели дело после истязания девочки в психоневрологической больнице, сообщило краевое управление Следственного комитета. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:12

2024-06-21T17:12

2024-06-21T19:14

происшествия

россия

выселковский район

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 21 июн — РИА Новости. На Кубани завели дело после истязания девочки в психоневрологической больнице, сообщило краевое управление Следственного комитета."Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю по поручению руководителя краевого следственного управления А. К. Маслова возбуждено уголовное дело по факту истязания 13-летней девочки (пункт "г" части второй статьи 117 УК России) и халатности должностных лиц лечебных учреждений (часть первая статьи 293 УК России)", — говорится в публикации.В соцсетях ранее появилось видеообращение матери ребенка-инвалида, которая заявила, что дочь с диагнозом умственной отсталости три недели лежала в психбольнице, куда ее направили с неизвестными болями. Родителям запретили навещать девочку и позволили только привозить передачи. После выписки на теле дочери обнаружили следы ожогов от связывания, а на указательном пальце остался срез от скальпеля. За время нахождения в больнице она, по словам матери, похудела на десять килограммов.По данным СК, девочка находилась в учреждении с мая по июнь, ей причинили множественные повреждения различных частей тела. При этом должностные лица не осуществляли должный надзор за ребенком и не оказали медпомощь.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о специализированной психоневрологической больнице в поселке Заречный Выселковского района.

https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html

https://ria.ru/20240328/ekstraditsiya-1936288327.html

россия

выселковский район

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происшествия, россия, выселковский район, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)