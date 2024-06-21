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СМИ: МИД Ирана вызвал посла Канады после внесения КСИР в список террористов - РИА Новости, 21.06.2024
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00:30 21.06.2024 (обновлено: 01:02 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/iran-1954407764.html
СМИ: МИД Ирана вызвал посла Канады после внесения КСИР в список террористов
СМИ: МИД Ирана вызвал посла Канады после внесения КСИР в список террористов - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: МИД Ирана вызвал посла Канады после внесения КСИР в список террористов
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране, после принятия Оттавой решения о внесении в список... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:30
2024-06-21T01:02
в мире
иран
канада
италия
мелани жоли
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ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране, после принятия Оттавой решения о внесении в список террористов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), передает агентство Nour News. Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим международному праву, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер". "Вслед за враждебным действием канадского правительства, объявившего КСИР террористическим, сегодня посол Италии в Тегеране, отвечающий за защиту интересов Канады (в Иране - ред.), был вызван в министерство иностранных дел директором департамента Америки", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html
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в мире, иран, канада, италия, мелани жоли
В мире, Иран, Канада, Италия, Мелани Жоли
СМИ: МИД Ирана вызвал посла Канады после внесения КСИР в список террористов

Nour News: МИД Ирана вызвал посла Канады после признания КСИР террористами

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране, после принятия Оттавой решения о внесении в список террористов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), передает агентство Nour News.
Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла КСИР в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим международному праву, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер".
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР
19 июня, 23:29
"Вслед за враждебным действием канадского правительства, объявившего КСИР террористическим, сегодня посол Италии в Тегеране, отвечающий за защиту интересов Канады (в Иране - ред.), был вызван в министерство иностранных дел директором департамента Америки", - говорится в сообщении агентства.
 
В миреИранКанадаИталияМелани Жоли
 
 
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