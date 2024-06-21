https://ria.ru/20240621/instruktsii-1954416566.html
Украинский пленный рассказал об "инструкциях по самоубийству"
Украинский пленный рассказал об "инструкциях по самоубийству" - РИА Новости, 21.06.2024
Украинский пленный рассказал об "инструкциях по самоубийству"
Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в российский плен и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть", рассказал РИА Новости мобилизованный из РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:04
2024-06-21T04:04
2024-06-21T05:39
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в российский плен и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть", рассказал РИА Новости мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян."Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: "Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинских военных пугают издевательствами в российском плену. "Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти", — объясняет Водян. Теперь же, находясь в плену, он отмечает, что те истории были только "страшилками": отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трехразовое, а порции — большие. "Суп, борщ, мясо дается, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба... То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь", — добавил пленный. "Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый", — заключил Водян.
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
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николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал об "инструкциях по самоубийству"
Украинский пленный: офицеры ВСУ выдают солдатам инструкции по самоубийству
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости.
Офицеры ВСУ запрещают украинским солдатам сдаваться в российский плен и выдают им инструкцию, как "правильно погибнуть", рассказал
РИА Новости мобилизованный из Николаевской области военнопленный Юрий Водян.
«
"Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: "Всегда иметь при себе гранату и патрон — это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинских военных пугают издевательствами в российском плену. "Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти", — объясняет Водян.
Теперь же, находясь в плену, он отмечает, что те истории были только "страшилками": отношение к нему — хорошее, медицинская помощь — доступная, питание — трехразовое, а порции — большие.
"Суп, борщ, мясо дается, котлеты даются, рыба, практически каждый день рыба... То есть питание практически домашнее, как кушать ты себе дома готовишь", — добавил пленный.
"Никто не мучает, не издевается. Я целый, живой, невредимый", — заключил Водян.