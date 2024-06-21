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В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового - РИА Новости, 21.06.2024
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19:46 21.06.2024 (обновлено: 19:47 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ingushetiya-1954618923.html
В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового
В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового - РИА Новости, 21.06.2024
В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают том, что он ранил из огнестрельного оружия участкового уполномоченного полиции,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:46
2024-06-21T19:47
происшествия
россия
назрановский район
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают том, что он ранил из огнестрельного оружия участкового уполномоченного полиции, сообщило региональное МВД. По данным министерства, в четверг участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Назрановскому району на ферме на окраине села Али-Юрт проводил проверку по факту нарушений миграционного законодательства. "Когда сотрудник полиции выразил намерение проверить документы у двоих работников – иностранных граждан, 38-летний владелец хозяйства возмутился и произвел выстрел из огнестрельного оружия, причинив стражу правопорядка ранение ноги", - говорится сообщении. Стрелявший скрылся, а раненый полицейский был госпитализирован. "В ходе комплекса мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.) УК РФ", - уточняет министерство. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231216/napadenie-1916237020.html
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происшествия, россия, назрановский район
Происшествия, Россия, Назрановский район
В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового

В Ингушетии задержали мужчину, ранившего из огнестрельного оружия полицейского

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на въезде в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов на въезде в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники правоохранительных органов на въезде в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают том, что он ранил из огнестрельного оружия участкового уполномоченного полиции, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в четверг участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Назрановскому району на ферме на окраине села Али-Юрт проводил проверку по факту нарушений миграционного законодательства.
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«
"Когда сотрудник полиции выразил намерение проверить документы у двоих работников – иностранных граждан, 38-летний владелец хозяйства возмутился и произвел выстрел из огнестрельного оружия, причинив стражу правопорядка ранение ноги", - говорится сообщении.
Стрелявший скрылся, а раненый полицейский был госпитализирован.
«
"В ходе комплекса мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.) УК РФ", - уточняет министерство.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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