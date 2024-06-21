В Ингушетии задержали местного жителя, выстрелившего в участкового
В Ингушетии задержали мужчину, ранившего из огнестрельного оружия полицейского
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на въезде в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов на въезде в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают том, что он ранил из огнестрельного оружия участкового уполномоченного полиции, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, в четверг участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Назрановскому району на ферме на окраине села Али-Юрт проводил проверку по факту нарушений миграционного законодательства.
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"Когда сотрудник полиции выразил намерение проверить документы у двоих работников – иностранных граждан, 38-летний владелец хозяйства возмутился и произвел выстрел из огнестрельного оружия, причинив стражу правопорядка ранение ноги", - говорится сообщении.
Стрелявший скрылся, а раненый полицейский был госпитализирован.
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"В ходе комплекса мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.) УК РФ", - уточняет министерство.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.