В ICAN сообщили об обновлении ядерного арсенала США в пяти странах Европы
ICAN: США обновляют свой ядерный арсенал, развернутый в пяти странах Европы
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости, Юрий Апрелефф. США находятся в процессе обновления своего ядерного арсенала, развернутого в пяти странах Европы, путем замены старых ядерных боеголовок ядерными боеголовками нового поколения, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
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"США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение, это видно по тому, как самолеты ВВС США, предназначенные для этого вида транспорта, отслеживаются в прямом эфире. Они не говорят об этом публично, но это обновление арсенала продолжается", - сказал он.
Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
В ICAN призвали США вывести свое ядерное оружие из Европы
26 февраля, 08:59