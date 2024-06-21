https://ria.ru/20240621/himars-1954528398.html

Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS

Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS - РИА Новости, 21.06.2024

Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS

Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:47

2024-06-21T14:47

2024-06-21T14:47

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ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании. По его данным, компания ведет переговоры о выпуске этих ракет польским заводом Mesko, планируя производство двух вариантов ракет GMLRS для нужд польских вооруженных сил. "Первоначальное производство, вероятно, из комплектов, поставляемых из США, может начаться в 2026 году", - сказал представитель Lockheed Martin. Портал отмечает, что, несмотря на подписание в сентябре 2023 года занимавшим тогда пост министра обороны Польши Мариушем Блащаком рамочного соглашения о покупке до 486 пусковых установок HIMARS, окончательное соглашение все еще не подписано. Варшава заявила, что целью Польши является "полонизация" систем путем их установки на польских платформах, интеграции с польскими системами управления. Тогда же зашла речь и о совместном производстве ракет. Управляемые ракеты GMLRS являются базовым типом боеприпасов для HIMARS, основной вариант которых имеет дальность действия до около 70 км. Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Польше в общей сложности до 9 тысяч ракет этого типа в трех вариантах.

https://ria.ru/20240604/ekspert-1950446160.html

https://ria.ru/20240328/rakety-1936424450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, варшава, мариуш блащак, lockheed martin , государственный департамент сша