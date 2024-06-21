Рейтинг@Mail.ru
Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/himars-1954528398.html
Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS
Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS - РИА Новости, 21.06.2024
Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS
Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:47
2024-06-21T14:47
в мире
польша
сша
варшава
мариуш блащак
lockheed martin
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846079740_0:0:2583:1452_1920x0_80_0_0_95f5faffd7be365202c8784d9851e22c.jpg
ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании. По его данным, компания ведет переговоры о выпуске этих ракет польским заводом Mesko, планируя производство двух вариантов ракет GMLRS для нужд польских вооруженных сил. "Первоначальное производство, вероятно, из комплектов, поставляемых из США, может начаться в 2026 году", - сказал представитель Lockheed Martin. Портал отмечает, что, несмотря на подписание в сентябре 2023 года занимавшим тогда пост министра обороны Польши Мариушем Блащаком рамочного соглашения о покупке до 486 пусковых установок HIMARS, окончательное соглашение все еще не подписано. Варшава заявила, что целью Польши является "полонизация" систем путем их установки на польских платформах, интеграции с польскими системами управления. Тогда же зашла речь и о совместном производстве ракет. Управляемые ракеты GMLRS являются базовым типом боеприпасов для HIMARS, основной вариант которых имеет дальность действия до около 70 км. Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Польше в общей сложности до 9 тысяч ракет этого типа в трех вариантах.
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950446160.html
https://ria.ru/20240328/rakety-1936424450.html
польша
сша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846079740_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_a74f6237f4ac7f189e439fe0e44ba1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, варшава, мариуш блащак, lockheed martin , государственный департамент сша
В мире, Польша, США, Варшава, Мариуш Блащак, Lockheed Martin , Государственный департамент США
Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS

Lockheed Martin предложил Польше производить ракеты GMLRS для HIMARS

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании.
По его данным, компания ведет переговоры о выпуске этих ракет польским заводом Mesko, планируя производство двух вариантов ракет GMLRS для нужд польских вооруженных сил.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов
4 июня, 16:17
"Первоначальное производство, вероятно, из комплектов, поставляемых из США, может начаться в 2026 году", - сказал представитель Lockheed Martin.
Портал отмечает, что, несмотря на подписание в сентябре 2023 года занимавшим тогда пост министра обороны Польши Мариушем Блащаком рамочного соглашения о покупке до 486 пусковых установок HIMARS, окончательное соглашение все еще не подписано. Варшава заявила, что целью Польши является "полонизация" систем путем их установки на польских платформах, интеграции с польскими системами управления. Тогда же зашла речь и о совместном производстве ракет.
Управляемые ракеты GMLRS являются базовым типом боеприпасов для HIMARS, основной вариант которых имеет дальность действия до около 70 км. Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Польше в общей сложности до 9 тысяч ракет этого типа в трех вариантах.
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Конгресс США одобрил продажу авиационных ракет JASSM-9X Польше
28 марта, 16:30
 
В миреПольшаСШАВаршаваМариуш БлащакLockheed MartinГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала