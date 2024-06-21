Lockheed Martin предложил Польше производство ракет для HIMARS
Lockheed Martin предложил Польше производить ракеты GMLRS для HIMARS
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan ClarkАмериканский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Nathan Clark
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн – РИА Новости. Концерн Lockheed Martin предложил Польше производство ракет GMLRS для систем РСЗО HIMARS, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя компании.
По его данным, компания ведет переговоры о выпуске этих ракет польским заводом Mesko, планируя производство двух вариантов ракет GMLRS для нужд польских вооруженных сил.
"Первоначальное производство, вероятно, из комплектов, поставляемых из США, может начаться в 2026 году", - сказал представитель Lockheed Martin.
Портал отмечает, что, несмотря на подписание в сентябре 2023 года занимавшим тогда пост министра обороны Польши Мариушем Блащаком рамочного соглашения о покупке до 486 пусковых установок HIMARS, окончательное соглашение все еще не подписано. Варшава заявила, что целью Польши является "полонизация" систем путем их установки на польских платформах, интеграции с польскими системами управления. Тогда же зашла речь и о совместном производстве ракет.
Управляемые ракеты GMLRS являются базовым типом боеприпасов для HIMARS, основной вариант которых имеет дальность действия до около 70 км. Госдепартамент США в прошлом году одобрил продажу Польше в общей сложности до 9 тысяч ракет этого типа в трех вариантах.