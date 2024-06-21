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Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2024

Актер Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств на странице в "ВКонтакте". РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:30

2024-06-21T00:30

2024-06-21T00:30

культура

жуковский

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В зоне проведения спецоперации погиб актер Леонид Гусаров, сообщила Жуковская детская школа искусств на странице в "ВКонтакте"."Памяти Героя. В ходе специальной военной операции героически погиб Леонид Юрьевич Гусаров. Из жизни ушел замечательный человек, талантливый актер, режиссер, поэт, преподаватель театрального отделения ЖДШИ № 1", — говорится в некрологе.Как отметили в учреждении, коллеги будут вспоминать выступления и театральные работы актера.Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске, в 1998-м окончил Иркутское театральное училище, служил в различных театрах в регионах страны. С 2012 по 2023 год работал преподавателем в Жуковской детской школе искусств № 1. Фильмография актера насчитывает три картины, включая фильм "Дорогие товарищи".

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жуковский, россия