В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам
GT: визит Путина во Вьетнам показал провал попыток США изолировать Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам продемонстрировал провал попыток США изолировать Россию от других государств, пишет Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.
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"По словам Ли, США нужно признать, что их попытки изолировать Россию путем вынуждения других стран выбирать стороны провалились. Есть множество государств, нежелающих быть марионетками Вашингтона, и Белому дому, даже если его это не устраивает, придется с этим смириться", — говорится в материале.
Опрошенные журналистами эксперты также подчеркнули, что США следует научиться обращаться с другими странами на равных, поскольку мировой порядок, ориентированный на американскую гегемонию, разрушается.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).