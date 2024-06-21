https://ria.ru/20240621/gt-1954436079.html

В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам

В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024

В Китае сделали заявление после визита Путина во Вьетнам

Визит президента Владимира Путина во Вьетнам продемонстрировал провал попыток США изолировать Россию от других государств, пишет Global Times со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:32

2024-06-21T09:32

2024-06-21T11:36

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента Владимира Путина во Вьетнам продемонстрировал провал попыток США изолировать Россию от других государств, пишет Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна."По словам Ли, США нужно признать, что их попытки изолировать Россию путем вынуждения других стран выбирать стороны провалились. Есть множество государств, нежелающих быть марионетками Вашингтона, и Белому дому, даже если его это не устраивает, придется с этим смириться", — говорится в материале.Опрошенные журналистами эксперты также подчеркнули, что США следует научиться обращаться с другими странами на равных, поскольку мировой порядок, ориентированный на американскую гегемонию, разрушается.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проводит переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954195334.html

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в мире, вьетнам, сша, россия, владимир путин, политика