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Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 21.06.2024
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18:46 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954608165.html
Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году
Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 21.06.2024
Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году
Грузия имеет амбициозную цель - стать членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:46
2024-06-21T18:46
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Грузия имеет амбициозную цель - стать членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню независимости Грузии в Берлине. "У нас есть очень важная национальная задача – вступление в Европейский Союз. У нас есть амбициозная цель – сделать Грузию государством-членом Европейского Союза к 2030 году. Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, для достижения данной цели важна поддержка партнеров и дружественных Грузии стран. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в Евросоюзе критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах, грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.
https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году

Премьер Кобахидзе: у Грузии есть амбициозная цель стать членом ЕС к 2030 году

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Грузия имеет амбициозную цель - стать членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню независимости Грузии в Берлине.
"У нас есть очень важная национальная задача – вступление в Европейский Союз. У нас есть амбициозная цель – сделать Грузию государством-членом Европейского Союза к 2030 году. Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, для достижения данной цели важна поддержка партнеров и дружественных Грузии стран.
В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон.
При этом в Евросоюзе критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах, грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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5 июня, 11:35
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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