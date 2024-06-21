https://ria.ru/20240621/gruziya-1954608165.html

Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году

Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году - РИА Новости, 21.06.2024

Премьер Грузии назвал целью вступление в ЕС к 2030 году

Грузия имеет амбициозную цель - стать членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:46

2024-06-21T18:46

2024-06-21T18:46

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Грузия имеет амбициозную цель - стать членом Евросоюза к 2030 году, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время выступления на приеме, посвященном Дню независимости Грузии в Берлине. "У нас есть очень важная национальная задача – вступление в Европейский Союз. У нас есть амбициозная цель – сделать Грузию государством-членом Европейского Союза к 2030 году. Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, для достижения данной цели важна поддержка партнеров и дружественных Грузии стран. В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США, парламент Грузии все же принял закон. При этом в Евросоюзе критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах, грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что этот закон противоречит европейским принципам и ценностям.

https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз