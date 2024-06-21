https://ria.ru/20240621/gruziya-1954563805.html
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии - РИА Новости, 21.06.2024
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:38
2024-06-21T16:38
2024-06-21T16:38
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грузия
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "В понедельник мы собираемся обсудить ситуацию и возможную реакцию на события в Грузии, но нет, конкретных решений в понедельник мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях против Грузии в ответ на закон об иноагентах.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, евросоюз
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии
Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсудят ситуацию в Грузии
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В понедельник мы собираемся обсудить ситуацию и возможную реакцию на события в Грузии, но нет, конкретных решений в понедельник мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях против Грузии в ответ на закон об иноагентах.