https://ria.ru/20240621/gruziya-1954563805.html

Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии

Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии - РИА Новости, 21.06.2024

Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии

Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:38

2024-06-21T16:38

2024-06-21T16:38

в мире

грузия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "В понедельник мы собираемся обсудить ситуацию и возможную реакцию на события в Грузии, но нет, конкретных решений в понедельник мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях против Грузии в ответ на закон об иноагентах.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, евросоюз