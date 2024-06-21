Рейтинг@Mail.ru
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954563805.html
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии - РИА Новости, 21.06.2024
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии
Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:38
2024-06-21T16:38
в мире
грузия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "В понедельник мы собираемся обсудить ситуацию и возможную реакцию на события в Грузии, но нет, конкретных решений в понедельник мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях против Грузии в ответ на закон об иноагентах.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, евросоюз
В мире, Грузия, Евросоюз
Источник не ожидает, что ЕС 24 июня примет решение о санкциях против Грузии

Главы МИД стран Евросоюза в понедельник обсудят ситуацию в Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в понедельник обсудят ситуацию в Грузии, но решений по санкциям не ожидается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"В понедельник мы собираемся обсудить ситуацию и возможную реакцию на события в Грузии, но нет, конкретных решений в понедельник мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных санкциях против Грузии в ответ на закон об иноагентах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
14 мая, 08:00
 
В миреГрузияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала