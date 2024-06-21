https://ria.ru/20240621/gruziya-1954410501.html
Премьер Грузии ответил на критику со стороны США из-за сотрудничества с КНР
Премьер Грузии ответил на критику со стороны США из-за сотрудничества с КНР - РИА Новости, 21.06.2024
Премьер Грузии ответил на критику со стороны США из-за сотрудничества с КНР
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом заявления западных партнеров, которые подвергают критике сотрудничество грузинского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:18
2024-06-21T01:18
2024-06-21T05:43
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евросоюз
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал двойным стандартом заявления западных партнеров, которые подвергают критике сотрудничество грузинского руководства с китайской компанией.Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган заявила, что коммунистическая партия Китая владеет большим пакетом в компании, которая должна построить первый глубоководный порт Анаклия в Грузии. По ее словам, коммунистическая партия Китая финансирует российскую армию."Что касается посла США, хочу еще раз выразить уважение в ее адрес и надеюсь, что она внесет большой вклад в оздоровление грузино-американских отношений. Что касается темы Китая в целом, считаю абсолютно нечестным отношение конкретных партнеров. Все знают, что Китай является важнейшим торговым партнером ЕС и США. Когда в таких условиях мы слышим критику в адрес Грузии в связи с углублением экономических отношений с Китаем, это является двойным стандартом, который неприемлем для нас", — сказал Кобахидзе журналистам.В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.Китай так же находится в числе главных торговых партнеров Грузии.
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954409602.html
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в мире, китай, грузия, сша, евросоюз, ираклий кобахидзе
В мире, Китай, Грузия, США, Евросоюз, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии ответил на критику со стороны США из-за сотрудничества с КНР
Премьер Грузии Кобахидзе назвал критику сотрудничества с КНР двойным стандартом