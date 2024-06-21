https://ria.ru/20240621/gruziya-1954409602.html

Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны

Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны - РИА Новости, 21.06.2024

Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:59

2024-06-21T00:59

2024-06-21T01:06

в мире

грузия

украина

россия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101354/17/1013541712_0:0:3512:1976_1920x0_80_0_0_75240949cf414671baeba8b46a513ab2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят. "Всем известно, что "Нацдвижение" желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае", - заявил Кобахидзе журналистам. Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из "Нацдивжения" желают открыть в Грузии "второй фронт" против России, однако руководство не допустит этого. Премьер уверен, что для предотвращения "украинизации" Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты был принят закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного финансирования".

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

грузия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, украина, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение