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Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны - РИА Новости, 21.06.2024
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00:59 21.06.2024 (обновлено: 01:06 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954409602.html
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны - РИА Новости, 21.06.2024
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:59
2024-06-21T01:06
в мире
грузия
украина
россия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят. "Всем известно, что "Нацдвижение" желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае", - заявил Кобахидзе журналистам. Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из "Нацдивжения" желают открыть в Грузии "второй фронт" против России, однако руководство не допустит этого. Премьер уверен, что для предотвращения "украинизации" Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты был принят закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного финансирования".
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в мире, грузия, украина, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Россия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны

Премьер Грузии Кобахидзе пообещал не допустить украинизацию страны

© AP Photo / Shakh AivazovГрузинский военный на фоне флагов
Грузинский военный на фоне флагов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Грузинский военный на фоне флагов. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят.
"Всем известно, что "Нацдвижение" желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае", - заявил Кобахидзе журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из "Нацдивжения" желают открыть в Грузии "второй фронт" против России, однако руководство не допустит этого. Премьер уверен, что для предотвращения "украинизации" Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты был принят закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного финансирования".
 
В миреГрузияУкраинаРоссияИраклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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