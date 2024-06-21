https://ria.ru/20240621/gruziya-1954409602.html
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны - РИА Новости, 21.06.2024
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:59
2024-06-21T00:59
2024-06-21T01:06
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ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" желают, чтобы страна пошла по сценарию Украины, чего власти не допустят. "Всем известно, что "Нацдвижение" желает рассмотреть в Грузии тот сценарий, который, к сожалению, произошел в нашей дружественной стране, Украине. Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае", - заявил Кобахидзе журналистам. Ранее Кобахидзе сообщал, что оппозиционеры из "Нацдивжения" желают открыть в Грузии "второй фронт" против России, однако руководство не допустит этого. Премьер уверен, что для предотвращения "украинизации" Грузии необходима прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые, по его словам, дважды пытались совершить переворот в стране. Именно с этой целью, по словам премьера, несмотря на уличные протесты был принят закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного финансирования".
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в мире, грузия, украина, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
В мире, Грузия, Украина, Россия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
Премьер Грузии пообещал не допустить "украинизацию" страны
Премьер Грузии Кобахидзе пообещал не допустить украинизацию страны