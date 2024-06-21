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Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике - РИА Новости, 21.06.2024
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00:49 21.06.2024 (обновлено: 01:04 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954408720.html
Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике
Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике - РИА Новости, 21.06.2024
Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике
Грузия придерживается двух основных приоритетов во внешней политике, это членство в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД страны Илья Дарчиашвили. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:49
2024-06-21T01:04
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Грузия придерживается двух основных приоритетов во внешней политике, это членство в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД страны Илья Дарчиашвили. Тема внешнего курса руководства Грузии стала актуальной после того, как вопреки призывам и угроз Запада, власти страны приняли скандальных закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного влияния". США после принятия закона ввели санкции против ряда чиновников Грузии, а западные политики считают, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям. "У нас есть два основных внешнеполитических приоритета - это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь", - сказал Дарчиашвили журналистам. По его словам, руководство страны сделало этот процесс необратимым. "Место Грузии - в европейской семье", - добавил министр.
https://ria.ru/20240620/gruziya-1954199906.html
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в мире, грузия, сша, евросоюз, нато
В мире, Грузия, США, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Грузии назвал два основных приоритета во внешней политике

МИД Грузии: внешний курс страны направлен на интеграцию в Евросоюз и НАТО

© Иллюстрация РИА НовостиГрузия
Грузия - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Грузия придерживается двух основных приоритетов во внешней политике, это членство в Евросоюз и НАТО, заявил глава МИД страны Илья Дарчиашвили.
Тема внешнего курса руководства Грузии стала актуальной после того, как вопреки призывам и угроз Запада, власти страны приняли скандальных закон об иноагентах под названием "О прозрачности иностранного влияния". США после принятия закона ввели санкции против ряда чиновников Грузии, а западные политики считают, что данный закон противоречит европейским принципам и ценностям.
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"У нас есть два основных внешнеполитических приоритета - это европейская и евроатлантическая интеграция, и мы работаем в этом направлении в ежедневном и постепенном режиме. Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь", - сказал Дарчиашвили журналистам.
По его словам, руководство страны сделало этот процесс необратимым.
"Место Грузии - в европейской семье", - добавил министр.
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